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В Беларуси совершенствуется механизм коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности

21.06.2018 10:40 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 21 июня. В Беларуси совершенствуется механизм коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.

Как сообщил Национальный центр правовой информации, указом от 18 июня № 240 вносятся изменения в ряд указов президента. В частности, в указ от 4 февраля 2013 года № 59 "О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств".

Документ направлен на повышение эффективности использования результатов научной и научно-технической деятельности (НТД), созданных за счет государственных средств, отметили в НЦПИ.

Предоставлена возможность более гибкого планирования процесса введения в гражданский оборот или использования для собственных нужд результатов НТД — объектов интеллектуальной собственности и документированной научно-технической информации.

Уточнено, что государственный реестр прав на результаты научной и научно-технической деятельности создается не только для регистрации прав на подлежащие обязательной коммерциализации результаты НТД, но и для учета результатов коммерциализации.

Кроме того, принята новая редакция положения о коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств. Положением установлены: способы и сроки коммерциализации результатов НТД; критерии определения обладателей имущественных прав на результаты НТД; порядок передачи (приобретения) имущественных прав на результаты НТД и предоставления права на их использование.

При определении сроков коммерциализации результатов НТД будет учитываться отраслевая специфика проектов. В случае необеспечения коммерциализации в запланированный период времени предусмотрен возврат бюджетных средств.

Вместе с тем документом закреплена возможность освобождения добросовестных исполнителей от ответственности при наличии объективных причин по неосвоению результатов (в перечень объективных причин включены: чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства; смерть физлица — обладателя имущественных прав на результаты НТД и др.). Данная норма будет содействовать выполнению перспективных научно-технических разработок с высокой степенью риска.

Основные положения указа вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 июня. В Беларуси совершенствуется механизм коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности. Как сообщил Национальный центр...
 
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