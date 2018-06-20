Лукашенко - Еврокомиссару Хану: Мы не просились в Евросоюз

Александр Лукашенко высоко оценивает роль еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с Йоханнесом Ханом, передает БЕЛТА .

Глава государства поблагодарил еврокомиссара «за участие в политическом, экономическом развитии Беларуси». «Ваша роль значительна, прежде всего потому, что основные наши партнеры — Европейский союз и Россия, — сказал президент. — В том, что у нас продолжается нормализация отношений, и, наверное, они вышли на какой-то уровень стабильности — огромная ваша заслуга».

Александр Лукашенко подчеркнул важность того, что ЕС — ближайший сосед Беларуси. «А с соседями, поскольку они от бога, надо дружить, выстраивать партнерские отношения. Так вот, мы ни в коем случае не торопились, не обещали вам того, чего мы не можем сделать. Вы присматривались к нам, мы присматривались к Европейскому союзу, — продолжил глава государства. — И в силу происходящих трансформаций и у нас, и у вас мы приняли решение, что не гоже нам смотреть друг на друга через забор и жить, косо глядя один на другого. Мы решили идти навстречу друг другу, восстанавливать дружеские, партнерские отношения».

«Мы не просились в Евросоюз, но мы хотели бы, чтобы у нас с ЕС были такие отношения, которым бы, может быть, завидовали даже члены ЕС. И если Европейский союз на это готов, мы свой путь готовы пройти», — заверил Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что видит основой партнерства с ЕС торгово-экономические отношения.

«Выстраивая отношения с той или иной страной, объединением, мы с вами как опытные политики прекрасно понимаем, что лучше опережать какие-то события, лучше самим восстанавливать и устанавливать тесные и добрые отношения. Хуже, когда это происходит под давлением каких-то обстоятельств, событий. Поэтому нам надо целенаправленно, смело и открыто идти навстречу друг другу, без давления обстоятельств», — убежден глава государства.

Он также заметил, что Беларусь, «несмотря на определенные трудности, порой даже очень сложные, никогда не была препятствием для вашего продвижения на Восток, в Россию, Китайскую Народную Республику, может быть, даже в Японию». «Мы всегда были хорошим транзитным окном для Европейского союза, никогда не запрещали вашему бизнесу движение ваших товаров, рабочей силы, капитала в Беларусь и через Беларусь», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Наряду с этим президент подчеркнул: «К сожалению, господин Хан, мы этого не видим со стороны Европейского союза. Я хочу, чтобы вы понимали: мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так же открывался для нас, как мы открыты для вас. Это главная проблема и главный вопрос. Потому что торгово-экономические отношения, свобода, за которую Евросоюз радеет (в широком смысле этого слова — свобода для бизнеса, граждан) — это основополагающие принципы, на которых базируется то или иное государство».

Это уже второй визит Хана в Беларусь в этом году, он приехал, чтобы принять участие в десятой сессии неформального диалога министров иностранных дел и министров по делам цифровых технологий стран «Восточного партнерства». Во время визита в январе, Еврокомиссар отметил , что Беларусь сыграла очень важную роль в рамках «Восточного партнерства» и теперь может только улучшать свое положение в нем.