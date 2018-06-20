ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко - Еврокомиссару Хану: Мы не просились в Евросоюз

21.06.2018 11:52 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко высоко оценивает роль еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с Йоханнесом Ханом, передает БЕЛТА.

Глава государства поблагодарил еврокомиссара «за участие в политическом, экономическом развитии Беларуси». «Ваша роль значительна, прежде всего потому, что основные наши партнеры — Европейский союз и Россия, — сказал президент. — В том, что у нас продолжается нормализация отношений, и, наверное, они вышли на какой-то уровень стабильности — огромная ваша заслуга».

Александр Лукашенко подчеркнул важность того, что ЕС — ближайший сосед Беларуси. «А с соседями, поскольку они от бога, надо дружить, выстраивать партнерские отношения. Так вот, мы ни в коем случае не торопились, не обещали вам того, чего мы не можем сделать. Вы присматривались к нам, мы присматривались к Европейскому союзу, — продолжил глава государства. — И в силу происходящих трансформаций и у нас, и у вас мы приняли решение, что не гоже нам смотреть друг на друга через забор и жить, косо глядя один на другого. Мы решили идти навстречу друг другу, восстанавливать дружеские, партнерские отношения».

«Мы не просились в Евросоюз, но мы хотели бы, чтобы у нас с ЕС были такие отношения, которым бы, может быть, завидовали даже члены ЕС. И если Европейский союз на это готов, мы свой путь готовы пройти», — заверил Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что видит основой партнерства с ЕС торгово-экономические отношения.

«Выстраивая отношения с той или иной страной, объединением, мы с вами как опытные политики прекрасно понимаем, что лучше опережать какие-то события, лучше самим восстанавливать и устанавливать тесные и добрые отношения. Хуже, когда это происходит под давлением каких-то обстоятельств, событий. Поэтому нам надо целенаправленно, смело и открыто идти навстречу друг другу, без давления обстоятельств», — убежден глава государства.

Он также заметил, что Беларусь, «несмотря на определенные трудности, порой даже очень сложные, никогда не была препятствием для вашего продвижения на Восток, в Россию, Китайскую Народную Республику, может быть, даже в Японию». «Мы всегда были хорошим транзитным окном для Европейского союза, никогда не запрещали вашему бизнесу движение ваших товаров, рабочей силы, капитала в Беларусь и через Беларусь», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Наряду с этим президент подчеркнул: «К сожалению, господин Хан, мы этого не видим со стороны Европейского союза. Я хочу, чтобы вы понимали: мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так же открывался для нас, как мы открыты для вас. Это главная проблема и главный вопрос. Потому что торгово-экономические отношения, свобода, за которую Евросоюз радеет (в широком смысле этого слова — свобода для бизнеса, граждан) — это основополагающие принципы, на которых базируется то или иное государство».

Это уже второй визит Хана в Беларусь в этом году, он приехал, чтобы принять участие в десятой сессии неформального диалога министров иностранных дел и министров по делам цифровых технологий стран «Восточного партнерства». Во время визита в январе, Еврокомиссар отметил, что Беларусь сыграла очень важную роль в рамках «Восточного партнерства» и теперь может только улучшать свое положение в нем.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент встретился с Еврокомиссаром Йоханнесом Ханом, который приехал в Минск, чтобы принять участие в десятой сессии неформального диалога министров...
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Экономика на пальцах" о мировой торговой войне, которая может уничтожить рост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика