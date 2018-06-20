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Указ о цифровой экономике – прорывной документ

21.06.2018 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Указ о цифровой экономике – прорывной документ

Марина Карпицкая, декан факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 

Подписанный Главой государства указ «О развитии цифровой экономики» – это по-настоящему прорывной документ. Он затрагивает интересы всех, кто занимается бизнесом. По своей сути, указ расширяет цифровые возможности предпринимателей, расширяет экономический горизонт всей страны. В Беларуси действительно создаются одни из лучших в мире условий для развития IТ-сферы, хайтека в целом, ведения бизнеса на основе IТ-технологий, для внедрения в экономику Беларуси технологии блокчейн. Сейчас заданы рамочные условия для использования токенов, криптовалют

Особый акцент в данных документах сделан на развитие  Парка высо-ких технологий, позволяющего существенно расширить их деятельность, либерализировать систему налогообложения резидентов ПВТ. Это не просто документы – они создают условия для выхода нашей страны в этой сфере в число наиболее передовых государств, а по отдельным направлениям позволят стать одними из мировых лидеров. 

Информационные технологии сегодня проникают во все сферы общества, начиная с домашних хозяйств, заканчивая развитием всех сфер экономики. Сейчас IТ-технологии используются в промышленности, IТ-платформы вытесняют традиционные сервисы обслуживания в торговле, цифровые деньги эффективно работают в финансовой сфере. Да и в привычных сферах жизни люди сталкиваются с интенсивным внедрением элементов цифровой экономики. 

Такое динамичное изменение социально-экономических условий тре-бует новых подходов к формированию профессиональных компетенций специалистов во всех сферах. Сегодня приоритетная задача вузов – создавать и совершенствовать кадры для национальной экономики, продвигать новые перспективные стартапы, своевременно реагировать на потребность предприятий-заказчиков кадров и открывать новые специальности, вносить изменения, адекватные требованиям цифровой экономики в учебные программы. 

Подготовка востребованных кадров в ГрГУ имени Я. Купалы в сфере экономики осуществляется таким образом, чтобы время адаптации выпускника к реальным задачам на предприятии было минимальным, чтобы специалисты умели решать производственные задачи во всех сферах финансово-хозяйственной деятельности с использованием информационных технологий. Для этого сформирован кадровый потенциал, в образовательном процессе используются инновационные технологии преподавания, создана материально-техническая база, внедрены в учебный процесс новые программные продукты по автоматизации бухгалтерского и управленческого учета. Чтобы оставаться в авангарде новой экономики, на факультете экономики и управления мы ведем подготовку по таким востребованным специальностям как электронный маркетинг, информационные системы и технологии в экономике и другим профилям. 

Сегодня мы активно проводим курсы, семинары для специалистов предприятий по внедрению в их деятельность элементов цифровой экономики, так как современный специалист с любой квалификацией должен владеть IТ-технологиями, языковыми знаниями, основами экономики, уметь работать в команде, обосновать экономический эффект по своему проекту, уметь коммерциализировать результаты своей работы. На предприятиях региона открыты филиалы кафедр и заключены базовые договоры сотрудничества. Ведется подготовка специалистов предприятий и в магистратуре без их отрыва от производства. 

Такое тесное взаимодействие государства, учреждений образования и субъектов хозяйствования обеспечит создание высокотехнологичных производств, повысит удельный вес произведенных товаров с высокой добавленной стоимостью и будет способствовать повышению экспортного потенциала страны. 

 
Марина Карпицкая
http://grodnonews.by/
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Марина Карпицкая, декан факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы  Подписанный Главой государства указ «О...
 
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