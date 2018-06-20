Еврокомиссар Хан: Беларуси и ЕС в последние годы удалось выстроить доверительные отношения

Беларуси и ЕС в последние годы удалось выстроить доверительные отношения. Это отметил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан сегодня на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.



Фото: president.gov.by

«Прежде всего позвольте согласиться с вашими словами, что за последние несколько лет нам удалось выстроить взаимодоверительные отношения, — обратился Йоханнес Хан к Лукашенко. — Потому что только на такой основе мы сможем достичь чего-то конкретного в интересах граждан. И мое видение — это создание пояса благополучия в рамках Европейского союза и европейского партнерства. Именно это будет служить наилучшей гарантией для нашей безопасности и стабильности».

Как подчеркнул Йоханнес Хан, этого можно достичь только при улучшении экономической ситуации. «Развитие экономики всегда означает и развитие общества, и развитие страны», — считает он.

«Мы по-прежнему видим, что существует значительная разница между уровнем экономики в ЕС и уровнем экономики в государствах-соседях. И это тот вопрос, который мы хотели бы решить, и этим надо заниматься», — резюмировал еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС.