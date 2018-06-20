Топ-20 брендов, пришедших в Беларусь из России. Хотя в глазах потребителей они родом с Запада

Полки белорусских магазинов заполнены брендами с заманчивыми надписями латинскими буквами. Однако отчего-то эту продукцию очень редко можно встретить в торговых центрах соседних Варшавы и Вильнюса. Секрет прост — большинство данных товаров разработано в России и производится либо там, либо в Юго-Восточной Азии. Основная целевая аудитория — рынок СНГ.



Фото: hvylya.net

После распада СССР на прилавках вызывало ажиотаж все, что имело хоть какое-то отношение к западному производству. У потребителей сложилось мнение, что иностранный продукт отличается качеством и надежностью. Именно поэтому некоторые предприимчивые российские предприниматели создали массу крепких брендов-«оборотней», которые имеют яркие иностранные названия, но к Европе или Америке не имеют никакого отношения. Имя позволяет конкурировать с реальными западными брендами, выигрывая более низкой ценой.

Мы выбрали 20 брендов, которые можно встретить в торговых центрах Беларуси. Как показал мониторинг официальных сайтов, отличие торговых марок в том, что одни свою «национальность» скрывают и создают у потребителей иллюзию о своем западном происхождении, другие не видят ничего зазорного в своих российских корнях.

Начнем с производителей бытовой техники и электроники.

VITEK

В 2000 году был создан российский бренд Vitek, владельцем которого является компания Golder Electronics, принадлежащая предпринимателю Андрею Деревянченко. На старте своей карьеры он совмещал торговлю техникой с работой охранником.



Андрей Деревянченко

Golder Electronics зарегистрирована в Австрии, поэтому изначально название торговой марки было «Vitek Austria». Спустя несколько лет намек на австрийское «гражданство» из названия исчез, и марка стала называться просто «Vitek».

В России компания имеет собственное дизайн-бюро, а производство находится Китае.

Кроме марки Vitek компании Деревянченко принадлежат бренды Maxwell и Rondell.

REDMOND

Якобы американский бренд бытовой техники Redmond на самом деле курируется петербургской компанией «Технопоиск». Помимо Redmond компания занимается разработкой и проектировкой бытовой техники под брендами Maxima и Bodykraft.

В последнее время «Технопоиск» обрела известность благодаря серии скандалов. Сначала компанию обвинили в недоплате налогов на 2 млрд российских рублей и задержали руководителя. «Налоговое дело» совпало с корпоративным конфликтом. Ранее «Технопоиск» принадлежал трем совладельцам: Диане Желясковой, Андрею Синявину и Максиму Агеенко. Последний в апреле 2016 года скончался после тяжелой болезни. Наследники Агеенко (вдова и пятеро детей) отказались продать бизнес-партнерам покойного его долю в бизнесе и попытались с помощью юристов доказать свои права на имущество группы компаний, в которую входит «Технопоиск».

BORK

История техники Bork началась в 2001 году, когда компания «Технопарк» Максима Бирюлина, имевшая широкую сеть собственных магазинов в Москве, решила инвестировать средства в разработку и продвижение собственного нишевого бренда. Это решение было принято на основе анализа рынка премиальной бытовой техники, который демонстрировал стремительные темпы роста. Для этого в Германии была создана компания BORK Elektronik GmbH, специализирующаяся на мониторинге рынка и создании новых продуктов, а также на управлении инжиниринговой деятельностью.

В конце 2009 года у Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) с подачи французской группы SEB (бренды Tefal, Rowenta, Moulinex) возникли претензии к Bork по поводу ввода ею в заблуждение потребителей: на упаковке всех товаров было написано «Bork Germany» и создавалось впечатление, что они производятся в ФРГ, хотя, по заключению ФАС, местом производства бытовой техники являлся преимущественно Китай. Итогом стало мировое соглашение между Bork и ФАС, в котором стороны признали, что нарушения устранены.





В настоящее время Bork — это международный проект, объединивший маркетинговый, конструкторский и производственный опыт партнеров из Германии, России, Франции, Италии, Швейцарии, Китая, Турции, Кореи и Австралии, говорится на сайте компании.

POLARIS

Торговая марка Polaris появилась на российском рынке бытовой техники в 1992 году. Основанная группой студентов Московского авиационного института, компания нашла свой путь к известности, став одним из лидеров среди импортеров и производителей техники для дома.

Сегодня товары под общим брендом Polaris выпускаются в России, Китае, Израиле и Италии и находят покупателя на территории СНГ, следует из информации на сайте компании в разделе «Где купить».

KAISER

Торговый бренд Kaiser принадлежит немецкой компании OLAN-Haushaltsgerate. Техника для кухни производится в Италии, Польше, Китае и Германии, следует из презентации компании. Однако на ее сайте указано, что купить технику можно в магазинах стран постсоветского пространства.

Российские СМИ называют основателем бренда Kaiser российского бизнесмена Павла Логинова.

SCARLETT

Компания Arima Holding Corp. была основана российскими предпринимателями в 1996 году. Зарегистрировать фирму решили в Великобритании. Их бренд Scarlett позиционировался как совместное англо-российское предприятие, но затем эта легенда была развенчана.

Сегодня бренд малой бытовой техники Scarlett является довольно популярным в странах СНГ, Балтии и Восточной Европы, говорится на сайте компании. Вся техника производится в странах Юго-Восточной Азии на крупнейших сертифицированных мировых заводах, следует из сообщения. О родоначальниках Scarlett на сайте умалчивается.

SVEN

Эта торговая марка компьютерной периферии принадлежит финской Oy Sven Scandinavia Ltd. Но корнями бренд уходит в 1991 год, когда выпускники факультета автоматики и вычислительной техники Московского энергетического института разместили заказ на создание сетевых фильтров Sven на Брянском оборонном заводе в рамках конверсии производства. Помимо производства сетевых фильтров предприниматели занимались дистрибуцией товаров из Китая, в частности компьютерной мебели. Дешевые китайские столы стали пользоваться спросом, что и помогло компании приобрести стартовый капитал и направить часть средств на реализацию других проектов, писал журнал PC Week в 2006 году.

В настоящее время под торговой маркой Sven производится свыше 150 наименований продукции (акустических систем, компьютерных мышей, клавиатур, веб-камер, источников питания, сетевых фильтров). Бренд представляет собой объединение более 10 самостоятельных фирм, занимающихся производством, логистикой, продвижением (в России, Казахстане, Беларуси, Прибалтике, Украине и некоторых других странах) и техническим обслуживанием одноименного оборудования. Один из основателей марки Игорь Дубров утверждает, что группа Sven не просто наносит свои лейблы на выпускаемую ими продукцию, а активно занимается разработкой моделей и их обслуживанием.

Вторая большая группа подобных брендов находится в сегменте одежды и обуви.

FINN FLARE

Год назад fashion-бренд Finn Flare Минске">объявил об открытии своего первого магазина в Беларуси. Несмотря на то что бренд зародился в Финляндии более 50 лет назад, в середине нулевых его выкупила Ксения Рясова, которая сколотила капитал на челночном бизнесе: в середине 1990-х продавала вьетнамскую одежду на московских рынках.

В 1999-м запустила мультибрендовые магазины «Люди в новом», где была представлена в том числе одежда Finn Flare. Финны, потерявшие российский рынок после распада СССР, заключили с Рясовой эксклюзивный контракт на поставку товаров, который к тому же давал ей право выпускать под этой маркой вещи собственного дизайна, пишет «Форбс». Вскоре продажи на российском рынке превысили финские. К 2000 году Рясова не стала продлевать контракты с другими марками — Finn Flare в разы опережала их по продажам. Вскоре Рясова выкупила бренд. Недавно Finn Flare, работающий в ценовом сегменте «средний плюс», объявила о переносе производства в Россию.

GLORIA JEANS

История этого бренда началась в 1988 году в Ростове-на-Дону, когда нынешний владелец компании Владимир Мельников открыл кооператив «Глория», который первым в СССР начал производить джинсы на законных основаниях, говорится на сайте компании.



Владимир Мельников. Фото: forbes.ru

Сейчас компания специализируется на дизайне, производстве и продаже одежды, обуви и аксессуаров как для взрослых, так и для детей под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. Производственные площадки находятся в России, Украине, Гонконге, Китае, Вьетнаме, Бангладеш и Индии.

На конец 2017 года сеть компании насчитывала 568 магазинов в России, Украине, Грузии и Беларуси. Продажи компании по итогам прошлого года составили 40,8 млрд российских рублей.

SELA

В 1987 году Борис Остроброд вместе с двоюродным братом Аркадием Пекаревским основал в Северной столице России кооператив «Блик», занимавшийся изготовлением полиграфической и рекламной продукции, а также фотографированием. В 1991 году они создали бренд Sela, который прошел путь от небольшого магазина до полноценного бренда одежды.

Компания Остроброда размещает производство в России, Китае и Бангладеш. Магазины находятся в России, Украине, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове и Армении.

OODJI

Бренд Oodji, основанный в 1998 году, насчитывает более 400 магазинов в 10 странах. На данный момент в Беларуси открыты 6 магазинов Oodji. Модная одежда Oodji «создается французскими дизайнерами и быстро завоевывает популярность среди покупателей» — так позиционируется марка в Беларуси.

Сеть магазинов одежды Oodji контролируется петербургскими бизнесменами Дмитрием Гарбузовым и Дмитрием Ермаковым, пишет «Деловой Петербург». Ритейлер специализируется на производстве (компания отшивает продукцию в Китае) и продаже одежды экономсегмента. В 2010 году ритейлер сменил написание бренда с OGGI на Oodji и начал открывать магазины в странах Восточной Европы. Однако через пять лет компания закрыла все 16 зарубежных магазинов в Польше, Чехии и Словении. В 2017 году петербургский ритейлер одежды попытался выйти на рынок США.

O’STIN

Основатели сети спортивных магазинов «Спортмастер» братья Фартушняки начинали бизнес в 1992 году с дистрибуции тренажеров Kettler, а в 1996-м переключились на розницу. Постепенно братья перешли на создание одежды в спортивном, а затем и стиле casual для мужчин и женщин.

Одежда производится в Китае, Индии и других азиатских странах. Но все производственные процессы под контролем российских представителей ТМ O’Stin.

В настоящее время O’Stin — крупнейшая сеть магазинов одежды на территории России и стран СНГ. В рейтинге «Форбс», компания заняла 87-е место в рейтинге «200 крупнейших частных компаний России 2017» с выручкой 91,9 млрд российских рублей.

RALF RINGER

Обувь Ralf Ringer традиционно считают то ли немецкой, то ли австрийской. Но на самом деле бренд создал в 1995 году Андрей Бережной. Обувь производится на фабриках в Москве, Владимире и Зарайске. На всех фабриках отшивается мужская, женская и детская коллекции, но каждая имеет свою специализацию: во Владимире расположены литьевое и подошвенное производство, в Москве и Зарайске — пошив и клеевое производство. Объем производства всех трех предприятий — более 1 млн 800 тысяч пар в год.

CHESTER

В Минске открыты два обувных магазина Chester. Латинское название ассоциируется с английским качеством и происходит от названия города Честер. Но, как понимаете, его корни также уходят в Россию. Ее создали российский предприниматели, которые также производят обувные и чулочно-носочные изделия под марками Carnaby и TJ Collection.

Chester представлена более чем в 80 городах на территории России, Украины, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии.

Еще один большой блок — это пищевая промышленность.

GREENFIELD

Чай Greenfield позиционируется как произведенный по заказу и под контролем британской Greenfield Tea Ltd. Однако на самом деле это плод работы петербургской компании «Орими Трейд», выпускающей чай, в том числе под марками «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Канди» и «Принцесса Гита».



Фото: expostyle.ru

Начальный капитал создатели «Орими Трэйд» Александр Евневич и Сергей Касьяненко заработали в начале 1990-х годов на перепродаже муки, сахара и тушенки. Торговать чаем они начали в 1996 году. К слову, Евневич — уроженец Шумилино в Витебской области. Поэтому не удивиельно, что белорусский рынок ему хорошо знаком и «Орими Трейд» захватила полки магазинов в Беларуси. Бренды Tess и Jardin также принадлежат «Орими Трейд».

В ответ на бренд Greenfield «Чайная компания Май» создала бренд Curtis (первоначально назывался Curtis&Patridge, но под таким сложным именем «не пошел» в массы).

GRAND DI PASTA и GRAND DI OLIVA

«Итальянскую» продукцию под брендами Grand di Pasta и Grand di Oliva производит в Челябинске известная компания «Макфа». Она образовалось в результате слияния Сосновского комбината хлебопродуктов и Челябинской макаронной фабрики. «Макфа» считается детищем экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

DR.KÖRNER

Хлебцы и каши быстрого приготовления Dr. Körner также изготавливаются в России. Этим занимается торгово-производственная компания «Хлебпром», которая основана в 1982 году. Входит в число ведущих российских производителей кондитерского рынка. Компания насчитывает более 3000 сотрудников, включает четыре производственные площадки: в Ногинске, Красногорске, Ярцево и Челябинске. Среди акционеров «Хлебпрома» бывший член правления «Газпрома» Александр Рязанов и Европейский банк реконструкции и развития.

Завершают наш обзор производители косметики и канцтоваров.

FABERLIC

Автором косметического бренда Faberlic были российские бизнесмены Алексей Нечаев и Александр Даванков. До этого выпускники МГУ торговали на рынке ценных бумаг. Потом пробовали производить биодобавки и бытовую химию. В 1997 году они основали косметическую компанию «Русская линия», которая позднее была переименована в Faberlic.



Фото: faberlic365.ru

Фабрика в Москве, принадлежащая Faberlic, имеет площадь более 45 тысяч квадратных метров. Входит в число самых крупных косметических предприятий России. Косметику продают в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, странах Балтии, Румынии, Венгрии и Германии.

ERICH KRAUSE

О канцелярских товарах Erich Krause широкая аудитория впервые узнала более 10 лет назад благодаря телепередаче «Своя игра» и ее ведущему Петру Кулешову, которые активно рекламировали этот бренд. Но мало кто знал про его российские корни.

В 1994 году Дмитрий Белоглазов, выпускник физфака МГУ, основал компанию «Офис премьер». По ее заказу маркетинговым агентством «Мегапро» был разработан бренд Erich Krause. «В основе такого выбора лежали наши наблюдения, что именно немецкая канцелярия среди потребителей считается самой надежной», — объяснял Белоглазов. Бренд был назван в честь немецкого художника Erich Krause, говорится на сайте компании. Спустя несколько лет Белоглазов купил производственные площадки в России.

Сегодня Erich Krause производит продукцию в Германии, Корее, Индии, Индонезии, Китае, Тайване, Малайзии и России. В активе компании 3 логистических хаба в Латвии, Панаме и России. Компания ведет операционную деятельность в 60 странах мира. Помимо собственных брендов ErichKrause и ArtBerry, компания выпускает лицензионную продукцию The Walt Disney, MARVEL, Lucasfilm, Mattel, а также частные марки для международных ритейлеров, говорится на сайте компании.