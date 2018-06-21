"Шаг к рынку". Как цены на препараты для лечения онкологии и сердца упрутся в потолок

В Беларуси предлагается ввести новый механизм ценообразования на две наиболее востребованные группы лекарств. Это предусмотрено проектом указа «О пилотном проекте по регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства», который обсуждался на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).



Фото: Наталья Костюкевич, TUT.BY

Новый механизм регистрации цен должен исключить возможность реализации лекарств определенных групп по необоснованно высоким ценам.

Планируется, что в 2018—2020 годах нужно будет регистрировать предельные отпускные цены производителей на лекарства, которые применяются для лечения сердечно-сосудистых (21 международное непатентованное наименование) и онкологических (16 наименований) заболеваний.

Если указ будет принят, то производителей обяжут регистрировать предельные отпускные цены на лекарства из списка. Сделать это нужно будет до начала 2019 года. Без регистрации стоимости продажа лекарственного средства в стране будет запрещена.

МАРТ по согласованию с Минздравом утвердят методику расчета предельно отпускных цен. При этом в основу будет положен принцип референтного ценообразования, т.е. расчет предельной отпускной цены исходя из сведений о ценах производителя на лекарство в референтных (схожих по условиям обращения лекарственных средств) странах по перечню, утвержденному методикой.

К компетенции Минздрава хотят отнести проверку полноты представленных документов, к компетенции МАРТ — проведение экономического анализа предельной отпускной цены с последующим принятием решения о целесообразности или нецелесообразности ее согласования. Чиновники обещают учитывать, в частности, увеличение цен на сырье и материалы, накладных расходов, рост курса национальной валюты государства-производителя к белорусскому рублю с учетом уровня фактической и прогнозируемой инфляции. Ключевым основанием для отказа станет представление недостоверных или неполных сведений о расчете цены, а также о ее превышении над ценой, рассчитанной уполномоченными органами.

Порядок регистрации предлагается прописать в отдельном постановлении Совмина, где изложат требования к документам для регистрации, сроки их рассмотрения и др.

Предусматривается также создание госреестра (электронной базы данных) предельных отпускных цен производителей на лекарства.

Ранее глава МАРТ Владимир Колтович обозначал существующую проблему на лекарственном рынке, несмотря на то, что розничный и оптовый рынок регулируются. Надбавка в рознице не должна превышать 30%, в опте — не более 11%. Есть регрессивная шкала: чем выше отпускная цена, тем ниже надбавка. «Но неурегулированной остается цена производителя, как отечественного, так и иностранного», — говорил он.

Что думают производители?

Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей в Беларуси Наталья Макеева заверила, что многие зарубежные производители в целом позитивно отнеслись к предлагаемым подходам по регистрации цен.

— Подобная система референтного ценообразования давно существует во многих странах мира. Здесь нет чего-то уникального, — сказала она. — Система позволяет упорядочить цены и задать правила игры, которые всем нам нужны. Лучше зарегистрировать предельную цену, и тебя не будут вызывать множество раз в Министерство здравоохранения и просить предоставить цену на препарат в других странах и других источниках. То есть появляются прописанные правила игры.

По словам Макеевой, материнским компаниям будет легче объяснить эту систему регулирования ценообразования, чем «просто запросы Минздрава в одностороннем порядке по снижению цены».

Около 85% предложений ассоциации, объединяющей 18 крупнейших мировых производителей, «были услышаны и внесены в проект документа». «Мы [также] предлагали сделать процедуру регистрации более простой, в частности, уменьшить число референтных стран, исключить из предоставления документов таможенные декларации», — отметила исполнительный директор ассоциации.

Действительно ли цены снизятся?

Одним из оснований для разработки проекта документа были жалобы населения на дороговизну лекарств в Беларуси по сравнению с аналогичными препаратами в соседних странах. Несколько членов ОКС на своем примере подтвердили обоснованность таких жалоб.

— Я как диабетик большинство лекарств покупаю в Литве, России или Украине, потому что они там дешевле и продаются без рецепта. Почему у нас так дорого? Надо разбираться, — сказал председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

Генеральный директор холдинга «Белфармпром» Валерий Шевчук назвал переход на референтное ценообразование «шагом к рынку по международным стандартам». Он предполагает, что принятые меры «приведут к снижению цен не только у белорусских производителей, но и иностранных».

У начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Людмилы Реутской «не очень большой оптимизм» по поводу снижения цен на лекарства. Потому что Минздравом уже проведена «масштабная работа» в этой сфере и сегодня цены в Беларуси «сравнимы с ценами в сопредельных странах». Вместе с тем она считает, что новый подход окажется успешным и приведет «к упорядочению цен».

Не будет ли перебоев с поставками лекарств?

Свежеиспеченный глава Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Николай Ладутько поинтересовался, не получится ли на практике так, что после принятия новой методики ценообразования, люди станут жаловаться на дефицит лекарств.

— Только из-за того, что цена будет регулируемой и ее надо будет регистрировать, никто из производителей не уйдет, — ответила Наталья Макеева. — На уход с рынка влияет множество других факторов. Компании считают деньги, в частности, затраты на производство и выход на рынок, который тоже стоит немало денег. За последние годы на белорусском рынке уменьшилось количество лекарств. Я не могу исключить, что данный процесс не будет продолжаться.

«Наша общая задача состоит в том, чтобы те медикаменты, которые не закупаются за государственный бюджет, были в свободном доступе. То есть у каждого гражданина должно быть право выбора наряду с нашими замечательными средствами и широкого ассортимента продукции мировых производителей», — добавила Макеева.

Владимир Колтович утверждает, что при подготовке документа стояла задача «не навредить», поэтому никто не собирался «махать шашками». «Стоит двуединая задача. Лекарство должно быть [в аптеках и больницах Беларуси]. И должно быть по приемлемой цене. Но пункт № 1 — лекарство должно быть. А приемлемая цена — это процесс эволюции наших отношений к практике использования существующих подходов заложенных в проекте документа», — пояснил министр. Он допустил, что после того как механизм заработает, могут быть внесены изменения в методику расчета цен, которые не были учтены сейчас.

Колтович пояснил, что МАРТ занимается этой темой, потому «лекарства вносят значительный вклад в индекс потребительских цен». Плюс ко всему здравоохранение — одна из самых весомых статей в расходах бюджета.

Стоит отметить, что для обеспечения оперативной и качественной регистрации, нужны квалифицированные кадры. «В министерстве за счет имеющейся штатной численности должен быть создан отдел», — подчеркнул Владимир Колтович. Специалистам надо знать экономику, право, фармацевтику и владеть английским языком. «Будем учиться на марше. Но поставленная задача должна быть выполнена со знаком качества», — сказал министр.

От эффективности пилотного проекта будет зависеть, распространят ли этот опыт на другие группы лекарственных средств.