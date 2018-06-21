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«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн

22.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн

Открытие Astoria Riverside стало главным событием весны 2018 года. Это огромный ресторанный комплекс на самом берегу водохранилища Дрозды.Размах впечатляет — на территории комплекса в 4,5 гектара расположились рестораны, бары, беседки, коттеджи для семейного отдыха и даже теннисные корты.

«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн
«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн

Astoria Riverside интересен и масштабом, и дизайн-решениями. Интерьер разбит на зоны, каждая из которых несёт свою историю и настроение. Дизайн помещений подчеркивает характер каждого отдельно взятого ресторана и географию кухни; все зоны объединяет интересная отделка, натуральные материалы и уклон на эко.

Одни из самых необычных интерьеров Astoria Riverside — детище Green Studio. Во главе компании — директор Сабри Сарычопур, арт-директор — Екатерина Сарычопур. Она с командой разработала концепт и дизайн-проект интерьера «Зимний сад», ресторана Garden of Eden и главной входной группы комплекса.

«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн

Как и положено, главные акценты «Зимнего сада» — атриум и изобилие зелени. Благодаря стеклянной крыше зал в любое время года наполнен естественным светом. Стены декорированы под фактурный камень и стабилизированным мхом; колоны — арт-объекты из гибкого металла. Интерьер украшают бионические формы. К слову, интерьерная бионика в Беларуси используется впервые. Грамотное зонирование, нижний свет, как в настоящем саду, низкие посадки способствуют максимальному расслаблению и отдыху.

«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн
«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн
«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн
«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн
«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн
«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн

— Мы придерживались цели — сделать место, где белорусы в любое время года смогут почувствовать себя, как на отдыхе. Зелень, природа, плавные линии, много воздуха и света — здесь хочется оставаться надолго, а это главная задача в сегменте развлечений.

Важно то, что мы разрабатываем не только дизайн, но и создаём атмосферу — вдыхаем в стены свою философию и энергетику. Каждый наш проект живой, и люди это чувствуют. Здесь можно раствориться полностью, пока вы отдыхаете, останавливается время. И это здорово, — отмечает Екатерина.

«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн

Не менее эффектно выглядит ресторан Garden of Eden, где готовят преимущественно из фермерских продуктов. Интерьер выполнен в стиле экодизайн с элементами футуризма. Пространство зонировано на барные и обеденные зоны, чтобы посетители могли здесь отдохнуть в своё удовольствие.

«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн
«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн
«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн
«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн
«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн

— Это помещение имело ряд сложностей, которые мы в процессе перевели в преимущества. Так, сегодня радиусные стены, колонны и перепады высот по потолку только подчеркивают дизайнерские решения. Самой главной сложностью для нас были сроки — на разработку концепции, дизайн-проекта и реализацию было всего 5 месяцев. Любой профессионал подтвердит — это очень сложно. И мы справились.

«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн

Дизайн-проект входной группы комплекса AstoriaRiverside, команда Green Studio разработала в этническом стиле. В холле есть отсылки к истории, используются тёмные тона и арт-объекты. Отделка стен и барельеф — ручная работа. К слову, в работе над Astoria Riverside дизайнеры плотно сотрудничали с белорусскими мастерами и производителями.

«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн
«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн
«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн
«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн

— Мы высоко оцениваем наших белорусских мастеров, они профессионалы своего дела. Проект реализовывался в максимально короткие сроки, и нас никто не подвёл — сложная отделка, мебель под заказ, арт-объекты, интерьерные работы были сделаны качественно и в срок. Гордимся, что мы участвовали в создании такого масштабного проекта.

«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн
«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн
«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн
«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн

В отличие от большинства дизайн студий, GreenStudio управляет профессиональный экономист и бизнесмен Сабри Сарычопур.

«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн

— Для нас, чтобы проект получился успешным, необходимо учитывать три важных аспекта: выполнять работу в определённом качестве, сроке и бюджете. Поэтому наш дизайн-проект для AstoriaRiverside можно считать успешным, — отмечает Сабри.

Бизнесмен подчеркнул, почему дизайн интерьера стратегически важен для коммерческой недвижимости:

— Грамотная концепция и интересный дизайн интерьера выгодно выделяют объект среди конкурентов, повышают узнаваемость заведения на международном уровне и приносят прибыль инвестору в виде дополнительного потока клиентов. Я понимаю инвестора как бизнесмен, а не как дизайнер. Наверное, это тоже приближает нас к успешному результату, — улыбается Сабри.

AstoriaRiversideуже стала альтернативой для приятного отдыха белорусов. Надеемся во время Европейских игр 2019 года в Минске масштабный объект высоко оценят и туристы.

Фото: Павел Садовский

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Теги: Минск
 
 
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Green Studio — белорусская компания, специализирующаяся на создании концепции и дизайна интерьера. Молодому бизнесу чуть больше года, однако компания уже успела...
 
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