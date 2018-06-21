«Astoria Riverside сделали за 5 месяцев». Молодая компания доказала, что в Беларуси есть хороший дизайн

Astoria Riverside интересен и масштабом, и дизайн-решениями. Интерьер разбит на зоны, каждая из которых несёт свою историю и настроение. Дизайн помещений подчеркивает характер каждого отдельно взятого ресторана и географию кухни; все зоны объединяет интересная отделка, натуральные материалы и уклон на эко.

Одни из самых необычных интерьеров Astoria Riverside — детище Green Studio . Во главе компании — директор Сабри Сарычопур, арт-директор — Екатерина Сарычопур. Она с командой разработала концепт и дизайн-проект интерьера «Зимний сад», ресторана Garden of Eden и главной входной группы комплекса.



