ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Exponenta полностью перешла на натуральный состав

22.06.2018 11:16 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Горецкий пищевой комбинат пересмотрел ингредиенты популярных ЗОЖ-напитков Exponenta Active. Линейка высокобелковых продуктов перешла на улучшенный «чистый» состав с натуральными подсластителями и ароматами.  

В напитках Exponenta Active стало больше белка (до 26 грамм), но меньше углеводов и калорий. В качестве подсластителя используются растительные аналоги, такие как стевия, а вместо фруктовых пюре – не содержащие стабилизаторов натуральные ароматы. Получают их из фруктов, овощей и ягод. Технология выглядит так: плоды измельчают, а выделяемые ими ароматы собирают и растворяют в жидкой основе, после чего ее удаляют под вакуумом, чтобы остался только мягкий и тонкий вкус.

Напиток без наполнителя теперь включает только два ингредиента: получаемый из молока концентрат сывороточного белка и живую закваску (лактобактерии). Во «фруктовые версии» также добавляют натуральные подсластители (сукралозу и стевию) и чистые ароматы, например, яблока и сельдерея.

«Все ингредиенты Exponenta Active в соответствии с концепцией ЗОЖ натуральны и соответствуют последним мировым тенденциям в сфере здорового питания. Это подтверждает наша этикетка, которая стала максимально понятной потребителю, в ней нет незнакомых слов, консервантов, красителей, равно как и сахара. Мы стараемся, чтобы напитки не только обладали приятным вкусом, но и приносили максимальную пользу», – подчеркнул разработчик напитков Exponenta Михаил Глушаков.

В новом составе выпускают популярные вкусы «вишня и ревень» и «яблоко и сельдерей». Это также касается новинки со вкусом черники и алоэ и смеси клубники и арбуза. В каждом стаканчике содержится 26 грамм сывороточного белка со всеми незаменимыми аминокислотами. Два стаканчика покрывают суточную потребность организма в белке.

Ранее кисломолочный продукт прошел предклинические исследования в Институте физиологии НАН Беларуси. Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление белковых напитков Exponenta Active позволяет нарастить мышечную ткань без накопления подкожно-жировой клетчатки и снизить уровень холестерина в крови. Такие напитки эффективны при диетах и офисном питании. Их можно использовать как здоровый перекус или дополнение к обеду, в котором мало белков.

Белковые напитки представлены в крупных магазинах Минска, областных и крупных районных центров. Целевая аудитория – активное городское население в возрасте от 25 до 35 лет. Рынок растущий: по приблизительным оценкам, около 2 млн белорусов ведут здоровый образ жизни и стараются правильно питаться. Треть населения формирует отложенный спрос на ЗОЖ.

«Рост интереса к здоровому образу жизни и натуральным продуктам стимулирует развитие пищевой промышленности в этом направлении, – пояснил Михаил Глушаков. – При этом сегмент сложный и требующий особого внимания: надо быстро реагировать на тенденции и прислушиваться к мнению потребителей, что мы и делаем. Важно обеспечить максимум белка и минимум калорий, но при этом использовать только натуральные ингредиенты и сделать продукт вкусным для каждого. В этом и заключается основное отличие от остальной «молочки».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горецкий пищевой комбинат пересмотрел ингредиенты популярных ЗОЖ-напитков Exponenta Active. Линейка высокобелковых продуктов перешла на улучшенный «чистый» состав с...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Родоначальнику белорусского игорного бизнеса грозит банкротство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика