Exponenta полностью перешла на натуральный состав

Горецкий пищевой комбинат пересмотрел ингредиенты популярных ЗОЖ-напитков Exponenta Active. Линейка высокобелковых продуктов перешла на улучшенный «чистый» состав с натуральными подсластителями и ароматами.

В напитках Exponenta Active стало больше белка (до 26 грамм), но меньше углеводов и калорий. В качестве подсластителя используются растительные аналоги, такие как стевия, а вместо фруктовых пюре – не содержащие стабилизаторов натуральные ароматы. Получают их из фруктов, овощей и ягод. Технология выглядит так: плоды измельчают, а выделяемые ими ароматы собирают и растворяют в жидкой основе, после чего ее удаляют под вакуумом, чтобы остался только мягкий и тонкий вкус.

Напиток без наполнителя теперь включает только два ингредиента: получаемый из молока концентрат сывороточного белка и живую закваску (лактобактерии). Во «фруктовые версии» также добавляют натуральные подсластители (сукралозу и стевию) и чистые ароматы, например, яблока и сельдерея.

«Все ингредиенты Exponenta Active в соответствии с концепцией ЗОЖ натуральны и соответствуют последним мировым тенденциям в сфере здорового питания. Это подтверждает наша этикетка, которая стала максимально понятной потребителю, в ней нет незнакомых слов, консервантов, красителей, равно как и сахара. Мы стараемся, чтобы напитки не только обладали приятным вкусом, но и приносили максимальную пользу», – подчеркнул разработчик напитков Exponenta Михаил Глушаков.

В новом составе выпускают популярные вкусы «вишня и ревень» и «яблоко и сельдерей». Это также касается новинки со вкусом черники и алоэ и смеси клубники и арбуза. В каждом стаканчике содержится 26 грамм сывороточного белка со всеми незаменимыми аминокислотами. Два стаканчика покрывают суточную потребность организма в белке.

Ранее кисломолочный продукт прошел предклинические исследования в Институте физиологии НАН Беларуси. Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление белковых напитков Exponenta Active позволяет нарастить мышечную ткань без накопления подкожно-жировой клетчатки и снизить уровень холестерина в крови. Такие напитки эффективны при диетах и офисном питании. Их можно использовать как здоровый перекус или дополнение к обеду, в котором мало белков.

Белковые напитки представлены в крупных магазинах Минска, областных и крупных районных центров. Целевая аудитория – активное городское население в возрасте от 25 до 35 лет. Рынок растущий: по приблизительным оценкам, около 2 млн белорусов ведут здоровый образ жизни и стараются правильно питаться. Треть населения формирует отложенный спрос на ЗОЖ.

«Рост интереса к здоровому образу жизни и натуральным продуктам стимулирует развитие пищевой промышленности в этом направлении, – пояснил Михаил Глушаков. – При этом сегмент сложный и требующий особого внимания: надо быстро реагировать на тенденции и прислушиваться к мнению потребителей, что мы и делаем. Важно обеспечить максимум белка и минимум калорий, но при этом использовать только натуральные ингредиенты и сделать продукт вкусным для каждого. В этом и заключается основное отличие от остальной «молочки».