Еврокомиссар: Соглашение о приоритетах партнерства Евросоюза и Беларуси будет подписано в этом году

Соглашение о приоритетах партнерства Евросоюза и Беларуси будет подписано в этом году. Об этом Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан заявил во время десятого раунда неформальных министерских диалогов министров иностранных дел стран-участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство», который проходит в Минске.



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— Вопрос приоритетов партнерства ЕС и Беларуси сейчас обсуждаются. Вчера я говорил об этом с белорусским президентом, сегодня мы обсуждали это на переговорах. Я уверен, что очень скоро это соглашение будет готово и мы его подпишем в этом году, — заявил Хан.

Глава МИД добавил, что приоритеты партнерства — это своего рода дорожная карта отношений Беларуси с ЕС до 2020 года.

— Для нас, как нам кажется, заключение этих приоритетов партнерства, очень важно, потому что это создаст почву для более тесного взаимодействия между Беларусью и ЕС, — добавил Макей.

По поводу повышения цен на визы до 80 евро Хан утверждает, что ЕС не заинтересован в зарабатывании денег. А особый подход к каждой стране, и Беларуси в том числе, в Евросоюзе не практикуется.

— Не хотелось бы мешать переговорному процессу, но не думаю, что Евросоюз заинтересован сделать визы источником дохода Евросоюза. Наша цель — ускорить выдачу виз, мы не нацеливаемся на то, чтобы зарабатывать деньги, — сказал Хан. — Мне хотелось бы подчеркнуть, что у Евросоза нет дифференциации в подходах к странам, но все зависит от интенсивности отношений со странами. Что касается визового вопроса с Беларусью, мне не хотелось бы комментировать переговорный процесс упрощения визового режима, но если есть нацеленность с обеих сторон, я подчеркиваю, с обеих сторон, то мы не пробежим, а пролетим этот путь.

Напомним, в числе предлагаемых изменений в Визовый кодекс ЕС — у величение стоимости въездных документов с 60 до 80 евро.

