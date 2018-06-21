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Вспоминаем, откуда переехали в Минск топовые чиновники и как они наводили порядок на малой родине
22.06.2018 11:24 — Новости Экономики | Tut.by
Год малой родины, который должен был закончится в конце 2017-го Александр Лукашенко
— И те, у кого есть такая возможность, пусть своим именем назовут этот хуторок, — разрешил Лукашенко.
Мы решили вспомнить, откуда переехали в Минск белорусские топовые чиновники и как они наводили порядок на своей малой родине на апрельском субботнике.
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