Вспоминаем, откуда переехали в Минск топовые чиновники и как они наводили порядок на малой родине

Год малой родины, который должен был закончится в конце 2017-го Александр Лукашенко продлил вплоть до 2020-го. «Давайте спасем эти хуторки», — обратился президент к чиновникам.

— И те, у кого есть такая возможность, пусть своим именем назовут этот хуторок, — разрешил Лукашенко.

Мы решили вспомнить, откуда переехали в Минск белорусские топовые чиновники и как они наводили порядок на своей малой родине на апрельском субботнике.