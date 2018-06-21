ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей: ЕС не выделяет Беларусь в какую-то отдельную страну, с которой у него есть особый режим

22.06.2018 11:50 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Евросоюз не выделяет Беларусь в какую-то отдельную категорию или страну, с которой у него есть особый торгово-экономический режим. Такое мнение высказал глава МИД Владимир Макей во время десятого раунда неформальных министерских диалогов министров иностранных дел стран — участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство», который проходит в Минске, комментируя слова президента.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Еврокомиссар: Соглашение о приоритетах партнерства Евросоюза и Беларуси будет подписано в этом году

Накануне, встречаясь с Еврокомиссаром Ханом, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь всегда была хорошим транзитным окном для Европейского союза, никогда не запрещала движение товаров, рабочей силы, капитала в Беларусь и через Беларусь.

Наряду с этим президент подчеркнул: «К сожалению, господин Хан, мы этого не видим со стороны Европейского союза. Я хочу, чтобы вы понимали: мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так же открывался для нас, как мы открыты для вас».

Глава МИД считает, что «не взаимность» ЕС касается торгово-экономических вопросов.

— За последние два года мы достигли конкретных результатов сотрудничества с ЕС. То, что остаются чуствительные вопросы, мы не скрываем, они касаются и гуманитарной сферы. Мы понимаем, что что-то может решиться уже завтра, а что-то — в далекой перспективе. Есть несколько вопросов, связанных с нашим торгово-экономическим сотрудничеством, скорее всего, глава государства имел в виду эти момент. Но мы договорились, что будем решать эти вопросы путем диалога, — заявил Макей. — В целом же, что касается наших отношений с ЕС, не думаю, что там выделяют Беларусь в какую-то отдельную категорию или страну, с которой у него есть особый торгово-экономический режим. Но здесь я вижу решение в том, что мы должны приложить максимум усилий, чтобы выйти на рынок ЕС с конкурентоспособными качественными товарами.

В целом же, участие Беларуси в инициативе «Восточное партнерство» по словам министра за последние пару лет позволило улучшить торгово-экономические отношения с ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Беларуси и ЕС, по словам главы МИД, остаются чуствительные вопросы, над которыми обе стороны продолжают работать.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Еврокомиссар: Соглашение о приоритетах партнерства Евросоюза и Беларуси будет подписано в этом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика