Макей: ЕС не выделяет Беларусь в какую-то отдельную страну, с которой у него есть особый режим

Евросоюз не выделяет Беларусь в какую-то отдельную категорию или страну, с которой у него есть особый торгово-экономический режим. Такое мнение высказал глава МИД Владимир Макей во время десятого раунда неформальных министерских диалогов министров иностранных дел стран — участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство», который проходит в Минске, комментируя слова президента.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Накануне, встречаясь с Еврокомиссаром Ханом, Александр Лукашенко заявил , что Беларусь всегда была хорошим транзитным окном для Европейского союза, никогда не запрещала движение товаров, рабочей силы, капитала в Беларусь и через Беларусь.

Наряду с этим президент подчеркнул: «К сожалению, господин Хан, мы этого не видим со стороны Европейского союза. Я хочу, чтобы вы понимали: мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так же открывался для нас, как мы открыты для вас».

Глава МИД считает, что «не взаимность» ЕС касается торгово-экономических вопросов.

— За последние два года мы достигли конкретных результатов сотрудничества с ЕС. То, что остаются чуствительные вопросы, мы не скрываем, они касаются и гуманитарной сферы. Мы понимаем, что что-то может решиться уже завтра, а что-то — в далекой перспективе. Есть несколько вопросов, связанных с нашим торгово-экономическим сотрудничеством, скорее всего, глава государства имел в виду эти момент. Но мы договорились, что будем решать эти вопросы путем диалога, — заявил Макей. — В целом же, что касается наших отношений с ЕС, не думаю, что там выделяют Беларусь в какую-то отдельную категорию или страну, с которой у него есть особый торгово-экономический режим. Но здесь я вижу решение в том, что мы должны приложить максимум усилий, чтобы выйти на рынок ЕС с конкурентоспособными качественными товарами.

В целом же, участие Беларуси в инициативе «Восточное партнерство» по словам министра за последние пару лет позволило улучшить торгово-экономические отношения с ЕС.