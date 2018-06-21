"Провалить проект не можем". Александр Лукашенко посещает агрохолдинг "Купаловское"

Проект агрохолдинга «Купаловское» должен стать новым этапом в развитии сферы сельхозпроизводства Беларуси, заявил Александр Лукашенко. Сегодня, 22 июня, он посещает организации, входящие в структуру холдинга, сообщает пресс-служба президента.



Фото: president.gov.by

— Цель одна — эффективное производство. В противном случае вы не выживете. Дело даже не в том, чтобы выжить: мы сегодня уже уперлись в некую неопределенность в сельском хозяйстве. Стоит вопрос, как жить дальше, как двигаться дальше, чтобы обеспечить эффективное производство и выстоять в конкуренции, — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что в свое время аналогичным этапом для сельхозпроизводств Беларуси было создание предприятий наподобие ОАО «Александрийское».

— Появилось такое хозяйство, что дальше? Это серьезный вопрос, и здесь, в «Купаловском», провалить этот проект мы не можем. Поэтому тщательно подбирайте руководителей, — сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко совершает сегодня, 22 июня , рабочую поездку в Могилевскую область. В Шкловском районе глава государства посетит организации, входящие в структуру холдинга «Купаловское». В его составе, кроме вновь созданной одноименной управляющей компании, три организации: ЗАО «Большие Славени», ОАО «Амкодор-Шклов» и ОАО «Новогородищенское».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Президенту доложат о том, как реализуются задачи по созданию эффективного интегрированного объединения с полным циклом производства, переработки и реализации продукции на основе современных технологий на базе сельхозорганизаций Шкловского района. Во время рабочей поездки речь также пойдет о ходе заготовки кормов в Шкловском районе, Могилевской области и Беларуси в целом, вопросах социально-экономического развития региона.

В ноябре 2016 года Александр Лукашенко, инспектируя территорию Шкловского района, предложил создать на базе акционерных обществ «Амкодор-Шклов», «Большие Славени», «Новогородищенское» и «Новое Юбилейное» комплексную производственную интегрированную структуру. В итоге через 8 месяцев было зарегистрировано ООО «Купаловское», участниками которого стали структуры бизнесмена Александра Шакутина (92%) и Шкловский райисполком (8%).

По информации TUT.BY, холдинг быстро создали на бумаге, но на практике все оказалось не так радужно. «За полгода ничего кардинального не сделаешь. Чтобы все сделать по уму, создать конфетку, потребуется несколько лет. При этом надо решить два вопроса: финансовая поддержка и люди, которые будут за это дело болеть и этим заниматься», — пояснил информированный собеседник.

Предполагалось, что создание холдинга позволит объединить производственный процесс , в том числе распределение сырья и материалов, продажи готовой продукции, маркетинг и логистику. Это приведет к более эффективной экономической деятельности вышеперечисленных сельхозпредприятий. Сейчас эти колхозы нельзя назвать передовиками производства.

По информации Могилевского облисполкома, холдинг будет специализироваться на молочно-мясном скотоводстве с племенным разведением нетелей и возделыванием зерновых культур. Углубление специализации, внедрение интенсивных технологий позволят увеличить к 2020 году выход продукции животноводства в расчете на 1 балло-гектар сельскохозяйственных угодий молока — до 55 кг (при нормативе 45 кг), мяса крупного рогатого скота и свиней — свыше 10 кг (при нормативе 8 кг), сообщала БЕЛТА.