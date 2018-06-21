Национальный банк снизил ставку рефинансирования: комментарий эксперта

20 июня Национальный Банк Беларуси на плановом заседании по вопросам денежно-кредитной политики принял решение снизить с 27 июня 2018 года процентную ставку на 0,50% до 10,00%. Решение было ожидаемым и вполне обоснованным, полагают экономисты.

В пресс-релизе Нацбанка подробно разъяснены мотивы принятия решения . Основные – это рост ВВП в годовом исчислении, исторически низкий уровень инфляции (4,4% по состоянию на май-2018) и рост объема денежной массы в пределах плановых показателей (12,3% с начала года).

Не совсем понятно, на чем основано мнение, что решение регулятора поспешное и может привести к разогреву внутреннего рынка.

В мае текущего года впервые были зафиксирована дефляция потребительского рынка, что обычно характерно для летних месяцев и сентября, так как снижаются цены на сезонные продукты. Впереди еще два-три месяца насыщения рынка, что предполагает дальнейшее снижения цен. Кроме этого, складывается благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура в виде высоких цен на нефть, внутренний валютный рынок стабилен, а валютная корзина Нацбанка с начала года «похудела» на 3,97%.

Совсем недавно вступила в силу новая инструкция Национального Банка о порядке выдачи кредитов, которая вводит новые понятия и нормы на кредитном рынке. Вполне вероятно, что с вступлением в силу новой процентной ставки регулятора, коммерческие банки пойдут на смягчение кредитных предложений. Но, как правило, банки заранее закладывают в свои кредитные портфели изменение ставки Нацбанка. Поэтому маловероятно, что снижение ставок по новым кредитам будет настолько значимым, что приведет к взрывному росту потребительского кредитования. А вот обслуживание уже выданных кредитов, которые привязаны к ставке рефинансирования, будет облегчено. Особенно это касается длинных кредитов на приобретение авто и недвижимости.

В целом можно говорить, что решение Нацбанка обоснованное, взвешенное и своевременное. Оно придаст дополнительный импульс росту национальной экономики.

Допустимо, что на следующем заседании регулятора в сентябре-2018 мы увидим ещё один шаг понижения процентной ставки.

Финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелретрейдБел») Грачёв Михаил.