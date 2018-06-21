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Нацбанк снижает ставку рефинансирования с 27 июня

22.06.2018 12:39 — Новости Экономики | БДГ  
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С 27 июня в Беларуси будет вновь снижена ставка рефинансирования. В Национальном банке отмечают, что снижение ставки происходит благодаря замедлению инфляции.

Ставка рефинансирования снижается с 10,5 до 10% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности – с 11,75 до 11,5% годовых. Соответствующее решение принято 20 июня 2018 года Правлением НББ на ежеквартальном заседании по денежно-кредитной политике. Там подчеркнули, что прогноз развития ситуации в экономике, во внешней торговле, на валютном и депозитном рынках показывает, что формируемые денежно-кредитные условия обеспечат нахождение инфляции в рамках целевых параметров.

«В мае 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,4 процента при 5 процентах в апреле 2018 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 2,9 процента (3,1 процента в апреле 2018 года), в том числе вследствие укрепления белорусского рубля относительно корзины иностранных валют. Во второй половине 2018 года ожидается некоторый рост инфляции с учетом более слабого дезинфляционного влияния внутренней экономики, а также возможного увеличения регулируемых цен. Формирование курса белорусского рубля вблизи равновесного уровня не будет оказывать давления на цены. Монетарные условия сохранятся близкими к нейтральным и продолжат обеспечивать достижение цели по ценовой стабильности», - говорится в пресс-релизе Нацбанка Беларуси.

Сообщается также, что по итогам 2018 года инфляция сложится на уровне 5,5%.

«Воздействие внутреннего спроса на динамику цен в среднесрочной перспективе оценивается как умеренное. Сдерживанию инфляции в среднесрочной перспективе будет способствовать постепенное снижение инфляционных ожиданий, происходящее под влиянием текущей умеренной динамики потребительских цен и ориентации денежно-кредитной политики на поддержание ценовой стабильности. Со стороны денежного предложения проинфляционные риски оцениваются на низком уровне. После ожидаемого ускорения в начале года прирост средней широкой денежной массы постепенно возвращается в целевой диапазон 9–12 процентов, в мае 2018 года данный показатель составил 12,3 процента в годовом выражении. Национальный банк продолжит формировать условия, которые поддержат возросшую готовность населения хранить сбережения в белорусских рублях, что также будет способствовать закреплению инфляции на целевом уровне», - полагают в НББ.

Напомним, что при рассмотрении вопроса возможного снижения ставки рефинанирования в марте этого года, Национальный банк принял решения ставку не понижать. 14 февраля ставка рефинансирования в Беларуси снизилась с 11% до 10,5% годовых

 
Теги: Курсы валют
 
 
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С 27 июня в Беларуси будет вновь снижена ставка рефинансирования. В Национальном банке отмечают, что снижение ставки происходит благодаря замедлению инфляции.
 
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