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Школьники освоят профессию швеи
22.06.2018 — Новости Экономики | Савецкая вёска
«Районка» уже информировала читателей, что в скором времени в Дрибинской средней школе появится класс швей. Инициативу реализуют благодаря проекту «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Евросоюзом и реализуется Программой развития ООН. Школа выиграла грант, и теперь здесь планируют обучать швейному делу старшеклассников. А в перспективе — и жителей района, которые захотят освоить профессию.
Когда откроется класс? Что он будет собой представлять? На эти и другие вопросы редакции ответила директор СШ Елена Семенова:
— Швейный класс при школе решили открыть неслучайно. До того, как подавать заявку на конкурс, тщательно все просчитали. В маленьком поселке с населением около 3 тысяч человек работу найти непросто, крупных градообразующих предприятий нет, зато на частном швейном — ЧПУП «Сурожен», специализирующемся на пошиве женского нижнего белья — нехватка рабочих рук. Взять их негде — в районе недостаток квалифицированных специалистов. Потому работает предприятие пока в 1 смену…
Провели профессиональный вопрос учащихся 9 — 11 классов. Результаты показали, что 72 процента юношей и девушек хотели бы получать какую-нибудь профессию в стенах школы; 78 процентов чувствовали бы себя увереннее по окончании школы, если бы у них уже было профессиональное образование; 91 процент считают, что профессиональные навыки им пригодятся в жизни, даже если это не станет их будущей профессией; 67 процентов использовали бы профессиональную подготовку как возможность временной трудовой занятости.
Ну, а если смотреть шире… В современном обществе наблюдается следующее: девушки не владеют простейшими трудовыми умениями необходимыми в быту, такими как заштопать одежду, подрубить брюки, вшить замок, застрочить вещь по шву, подогнать по размеру купленную вещь, что-то простое пошить для себя и своей семьи, домашнего интерьера и т.д. Кто-то скажет: для этого есть мастерские. Но аргумент неубедителен. Ранее такие навыки осваивали в учебно-производственных комбинатах, организованных в каждом районе при учреждениях образования. Молодые люди имели возможность одновременно, обучаясь в школе, получить одну из профессий: швеи, водителя, тракториста и т.д. Для одних впоследствии это становилось рабочей специальностью, для других — дополнительным заработком, для третьих — незаменимым подспорьем в быту. Лишними занятия в УПК никто не считал.
К слову, сейчас к этой практике возвращаются. Министерство образования утвердило учебный план на 2018/2019 учебный год. В 10-х классах школ добавят шесть часов «Трудового обучения» в неделю. С 1 сентября в рамках данного учебного предмета учащиеся будут получать профессиональные навыки, осваивая образовательную программу профессиональной подготовки рабочих.
Но вернемся к инициативе. Обучать школьников швейному делу — не только учащихся Дрибинской СШ, будет преподаватель одного из учреждений образования района, сейчас идет обсуждение кандидатуры. В настоящее время заканчиваем ремонт помещения, которое станет кабинетом производственного обучения. На ремонт и закупку нужного оборудования — пяти промышленных швейных машин, оверлока, петельной машины, зигзага для обработки швов, парогенератора — выделено порядка 14 тысяч долларов. Оборудование будем приобретать по тендеру.
Также нужно закупить обстановку для класса — обсуждаем вариант с ОАО «Поставымебель», которое специализируется на изготовлении школьной мебели; установить компьютерное оборудование, с помощью которого будут проводиться уроки; приобрести текстильные материалы и наборы для шитья: ножницы, иглы, портновский мел — «арсенал» портнихи достаточно велик… И уже в августе у нас запланировано проведение 4 мастер-классов для девушек, на которых все желающие смогут овладеть начальными навыками швейного дела.
Подводя итог, можно сказать следующее: мы считаем, что оборудование учебно-производственного комбината на базе школы даст много возможностей. Это и профессиональная подготовка выпускников школ района, и профессиональная подготовка женщин с целью дальнейшего трудоустройства на ЧПУП «Сурожен», обеспечение временной трудовой занятости молодежи — например, во время каникул… Планируем на базе школы проводить курсы для женщин — «Кройка и шитье», «Текстильный декор» и др.
Записал Максим ТЕТЕРИН
P.S. За счет софинансирования Дрибинская СШ также приобрела для проекта 9 бытовых швейных машин. Помощь оказала чернобыльская ассоциация итальянского города Альто-Адидже, которая сотрудничает с общественным объединением «Натали», возглавляемым Раисой Ханифовной Шаройкиной.
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«Районка» уже информировала читателей, что в скором времени в Дрибинской средней школе появится класс швей. Инициативу реализуют благодаря проекту «Содействие...
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