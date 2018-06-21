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"Думаю, на меня крестьяне не обидятся". Лукашенко не исключает продажи сельхозпредприятий частникам

22.06.2018 13:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает продажи сельхозпредприятий частникам, но на железных условиях. Об этом он заявил на совещании в Шкловском районе, передает БЕЛТА.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Глава государства отметил, что за прошедшие пятилетки удалось спасти, восстановить и развить агросектор в Беларуси, обеспечить продовольственную безопасность страны, создать агрогородки, обеспечить необходимые социальные условия для жизни людей на селе.

«Прошло около 15 лет после того, как была принята программа модернизации нашей деревни и АПК. Сегодня встал вопрос, а что дальше, как жить дальше. Я не сторонник, чтобы приватизировать колхозы и совхозы. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации — продавать, пускать частника в сельское хозяйство, — сказал Александр Лукашенко. — Потому что 20 лет я вам дал времени — определяйтесь. И тот, кто хочет работать на земле без „помещика“, тот сегодня работает. А кто не хочет, ну уж извольте. Государство на плечах не может вас нести или не должно нести».

«Поэтому мы не против, чтобы сюда пришел частный капитал. Но под железное условие. И мое железное условие — чтобы здесь не был обижен человек. Он должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс, получать достойную зарплату», — заявил президент.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает продажи сельхозпредприятий частникам, но на железных условиях.
 
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