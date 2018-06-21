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Лукашенко: Мы уже уперлись в некую неопределенность в сельском хозяйстве

22.06.2018 13:22 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 22 июня. Перед белорусским сельским хозяйством стоит вопрос о его дальнейшей конкурентоспособности, заявил Александр Лукашенко 22 июня в Шкловском районе, посещая агрохолдинг "Купаловское".

"Цель одна — эффективное производство. В противном случае вы не выживете. Дело даже не в том, чтобы выжить: мы сегодня уже уперлись в некую неопределенность в сельском хозяйстве. Стоит вопрос, как жить дальше, как двигаться дальше, чтобы обеспечить эффективное производство и выстоять в конкуренции", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам главы государства, проект агрохолдинга "Купаловское" должен стать новым этапом в развитии сферы сельхозпроизводства. Он отметил, что в свое время аналогичным этапом для сельхозпроизводств Беларуси было создание предприятий наподобие ОАО "Александрийское". "Появилось такое хозяйство, что дальше? Это серьезный вопрос, и здесь, в "Купаловском", провалить этот проект мы не можем. Поэтому тщательно подбирайте руководителей", — подчеркнул президент.

Лукашенко посетил комплекс по откорму крупного рогатого скота "Большие Славени". Он обратил особое внимание на то, что "повсеместно необходимо брать на вооружение лучшие передовые технологии, ориентируясь в первую очередь на эффективность". "Нам нужна эффективность — это главное. Без технологии даже ничего делать не надо. Конкуренция жесточайшая", — добавил президент.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц отметил, что ресурсы у организаций есть, но главная причина невыполнения намеченных планов в тех или иных хозяйствах — это нарушение технологий производства сельхозпродукции и низкая исполнительская дисциплина.

Комментируя слова министра, Лукашенко заявил о необходимости соблюдения трудовой дисциплины, "начиная от руководителя предприятия и заканчивая дояркой и механизатором". "Больная старая проблема, — сказал он. — Тут надо определяться. Имейте в виду, я предупреждал в конце прошлого года, это нетерпимо. Технологическая дисциплина… Это невыполнение того, что надо делать людям. Дурных денег не будет. Вам придется в "Купаловском" отрабатывать все свои стройки".

По словам президента, в ближайшее время нужно четко определиться с распределением в холдинге финансовых потоков. При этом он предупредил, что непосредственные организации — производители продукции "не должны быть обижены, а средства необходимо распределять справедливо". "Четко определитесь, какая здесь будет структура. И до конца года надо сделать. Должны быть деловые, практичные, настроенные на перспективу профессиональные отношения", — заявил Лукашенко.

Он указал на целый ряд недоработок при развитии комплекса в ЗАО "Большие Славени". В первую очередь это касается внешнего вида и обстановки внутри помещений для содержания крупного рогатого скота. "Сделали безобразно плохо", — считает президент.

Лукашенко посоветовал "уделить внимание наведению лоска", чтобы у потенциальных инвесторов изначально не складывалось отрицательное мнение о перспективах возможных капиталовложений. "Надо наводить этот лоск. Вы должны работать, как работает фермер, частник. Это проект государственной важности, мы его должны реализовать. Мы втягиваемся в серьезный проект. Работы идут крайне медленно, бессистемно", — подчеркнул он.

Агрохолдинг в Шкловском районе создан на основании указа президента от 29 июня 2017 года "О создании хозяйственного общества". 4 июля прошлого года принято решение Шкловского райисполкома "О создании общества с ограниченной ответственностью "Купаловское". В состав холдинга входят ЗАО "Большие Славени", ОАО "Амкодор-Шклов" и ОАО "Новогородищенское".
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 июня. Перед белорусским сельским хозяйством стоит вопрос о его дальнейшей конкурентоспособности, заявил Александр Лукашенко 22 июня в Шкловском районе,...
 
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