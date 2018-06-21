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Как Китай избаловали хорошим мясом, а белорусский производитель рассчитывает выжить среди грандов

22.06.2018 13:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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«Очень надеемся, что это — старт достаточно большой программы поставок на Китай», — рассказывает гендиректор ООО «Велес-Мит» Тимофей Марцынкевич. Контейнер на 20 тонн говядины в четверг отправился в Китай. С дорогой, а добираться контейнер будет железнодорожным транспортом, и растаможкой до потребителя товар доберется примерно через месяц. Впрочем, морской путь еще длиннее — 40 дней только в море.


«Мы очень долго шли к тому, чтобы удовлетворить все тонкости китайского запроса по разделке. Эти требования отличаются от того, как мы разделываем говядину на Российскую Федерацию. Но мы пошли на это, потому что Китай для нас — потенциально очень интересный рынок», — отмечает Марцынкевич.


20 тонн — это 1400 коробок

Компания нацелена на то, чтобы до 30% экспорта уходило на Китай. «Это наша большая надежда. Сейчас во многом мы ограничены тем, что сырье, которое мы покупаем в Беларуси, не в полной мере удовлетворяет китайских коллег. Приходится много времени и сил тратить на то, чтобы купить сырье. В будущем мы надеемся, что найдем больше хозяйств, которые будут нам поставлять мясо, удовлетворяющее китайским требованиям», — говорит гендиректор.


Поставки в Китай белорусской продовольствия и сельхозпродукции в январе-апреле выросли практически в два раза и достигли 9,3 млн долларов. В прошлом году экспортировали в основном льноволокно и молочную продукцию, с этого года добавляется говядина и мясо птицы.

Марцынкевич подчеркивает, что китайцы — очень искушенные потребители мяса. «Все крупнейшие производители поставляют в Китай говядину. Китай открывает для поставки ограниченное число стран, но это Латинская Америка, Канада и США, Австралия с Новой Зеландией. Это для понимания, в какую компанию мы попадаем. «Потребитель избалован хорошей говядиной и нам надо догонять весь мир, чтобы оказаться конкурентоспособными на китайском рынке», — уверен топ-менеджер.

Шансы Беларуси поставлять в Китай готовую продукцию мизерные, признают на предприятии, так как Китай защищает свой рынок, и поставки готовой продукции на сегодняшний не сертифицированы. «Но у нас есть план — если получится организовать значимые поставки, 200−400 тонн в месяц, то попробуем поискать на китайском рынке партнера, с которым могли бы открыть там небольшое производство. Без китайского партнера это невозможно. Если пройдем «первый китайский ценз», наши продукты их устроят, будем думать о поиске партнера», — рассказывает Марцынкевич.

Он признает, что белорусским производителям, у которых себестоимость производства говядины объективно выше, чем у мировых грандов, непросто было найти нишу на китайском рынке: «Наша говядина реально дорогая и поэтому мы попадаем в очень узкий сегмент — это мясо коров».

Есть интерес у Китая и к специфическим продуктам — они готовы покупать кость. «Если бы не было поставки на Китай, то мы бы ее отправили просто в отходы», — отмечает гендиректор.


Кроме сырья, вторая типичная проблема белорусского производителя — кадры. «Кадры группируются около мясного производства, к примеру, в Молодечно кроме нас есть еще производитель, и это создает пласт людей, которые умеют обрабатывать мясо. Но и сейчас 10% работников у нас — из других регионов Беларуси и работают по договорам подряда, живут в общежитии, снимают квартиры».


Зарплата обвальщика — 1200 рублей и выше

Сам Тимофей Марцынкевич прежде чем возглавил мясной холдинг долго работал в абсолютно другой сфере — автомобильной («Атлант-М»). «Когда понял, что про автомобили знаю все, решил — интересно было бы попробовать что-то из совсем другой сферы», — улыбается он.


Тимофей Марцынкевич

Сейчас на экспорт «Велес-Мит» реализует около 70% от объемов производства, практически все уходит на Россию. В том числе — готовой продукции. «У нас есть партнеры, которые с оптимизмом смотрят на возможность расширения поставок именно готовой продукции в Россию», — отмечает гендиректор.

Развивать собственную сырьевую зону по говядине «Велес-Мит» не планирует. «Мы не обладаем экспертизой и специалистами в этой области. В Беларуси всего несколько человек знают, что такое мясное скотоводство», — объясняет Марцынкевич.


На предприятии действует система прослеживаемости и идентификации туш, позволяющая проследить, откуда поступил скот, какая весовая кондиция, дата убоя

«Велес-Мит» летом 2014 года стал «правопреемником» компании «Трайпл-Велес», которая появилась в Молодечно в 2009 году после приватизации местного мясокомбината. «Велес-Митом» сейчас управляет Алексей Олексин, № 6 в топ-200 самых влиятельных бизнесменов Беларуси по версии «Ежедневника».


Производство ввели в эксплуатацию три года назад, инвестиции в него составили 50 млн долларов
 
 
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"Очень надеемся, что это - старт достаточно большой программы поставок на Китай", - рассказывает гендиректор ООО "Велес-Мит" Тимофей Марцынкевич. Контейнер на 20 тонн...
 
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