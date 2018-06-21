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Уручье до и после «Новой Боровой», «Вивальди» и «Уручского». ФОТОФАКТ с разницей в 13 лет

22.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Уручье до и после «Новой Боровой», «Вивальди» и «Уручского». ФОТОФАКТ с разницей в 13 лет

Аэродром «Боровая» до прихода «А-100 Девелопмент» и после.

Уручье до и после «Новой Боровой», «Вивальди» и «Уручского». ФОТОФАКТ с разницей в 13 лет
2005 год
Уручье до и после «Новой Боровой», «Вивальди» и «Уручского». ФОТОФАКТ с разницей в 13 лет
2018 год
Уручье до и после «Новой Боровой», «Вивальди» и «Уручского». ФОТОФАКТ с разницей в 13 лет
2005 год
Уручье до и после «Новой Боровой», «Вивальди» и «Уручского». ФОТОФАКТ с разницей в 13 лет
2018 год
Уручье до и после «Новой Боровой», «Вивальди» и «Уручского». ФОТОФАКТ с разницей в 13 лет
2005 год
Уручье до и после «Новой Боровой», «Вивальди» и «Уручского». ФОТОФАКТ с разницей в 13 лет
2018 год
Уручье до и после «Новой Боровой», «Вивальди» и «Уручского». ФОТОФАКТ с разницей в 13 лет
2018 год

Жилой район «Новая Боровая» разрастается ударными темпами, через 15 лет от огромного пустыря не останется и следа. Один из кварталом уже введён в эксплуатацию, в данный момент стройка ведётся на площадках кварталов «Сосновый», FORrest и «Квартал-парк». В районе открыт детский сад, вскоре начнётся строительство школы.

А так выглядела площадка жилого комплекса «Уручский» в 2005 году. Сегодня участок плотно застроен многоэтажками. На территории открыт детский сад и бизнес-центр.

Уручье до и после «Новой Боровой», «Вивальди» и «Уручского». ФОТОФАКТ с разницей в 13 лет
2005 год
Уручье до и после «Новой Боровой», «Вивальди» и «Уручского». ФОТОФАКТ с разницей в 13 лет
2018 год

Пейзажи возле парка «Уручье» также изменились до неузнаваемости. 13 лет назад здесь был сплошной пустырь, теперь по обе стороны канала высокоплотное жильё.

Уручье до и после «Новой Боровой», «Вивальди» и «Уручского». ФОТОФАКТ с разницей в 13 лет
2005 год
Уручье до и после «Новой Боровой», «Вивальди» и «Уручского». ФОТОФАКТ с разницей в 13 лет
2018 год

Фото: 2005 г. — автор неизвестен; 2018 г. — Павел Садовский

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Теги: Минск
 
 
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Realt.by повторил снимки 13-летней давности и впечатлился. Под прицелом фотокамер оказались площадки известных жилых комплексов «Новая Боровая», «Уручский» и...
 
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