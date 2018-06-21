Уручье до и после «Новой Боровой», «Вивальди» и «Уручского». ФОТОФАКТ с разницей в 13 лет

Жилой район «Новая Боровая» разрастается ударными темпами, через 15 лет от огромного пустыря не останется и следа. Один из кварталом уже введён в эксплуатацию, в данный момент стройка ведётся на площадках кварталов «Сосновый», FORrest и «Квартал-парк» . В районе открыт детский сад, вскоре начнётся строительство школы.

А так выглядела площадка жилого комплекса «Уручский» в 2005 году. Сегодня участок плотно застроен многоэтажками. На территории открыт детский сад и бизнес-центр.