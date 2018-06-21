|
Уручье до и после «Новой Боровой», «Вивальди» и «Уручского». ФОТОФАКТ с разницей в 13 лет
22.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Аэродром «Боровая» до прихода «А-100 Девелопмент» и после.
Жилой район «Новая Боровая» разрастается ударными темпами, через 15 лет от огромного пустыря не останется и следа. Один из кварталом уже введён в эксплуатацию, в данный момент стройка ведётся на площадках кварталов «Сосновый»,
А так выглядела площадка
Пейзажи возле парка «Уручье» также изменились до неузнаваемости. 13 лет назад здесь был сплошной пустырь, теперь по обе стороны канала высокоплотное жильё.
Фото: 2005 г. — автор неизвестен; 2018 г. — Павел Садовский
Читайте также:
ФОТОФАКТ: в Минске сносят авиаремонтный завод, на его месте появится жильё
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Realt.by повторил снимки 13-летней давности и впечатлился. Под прицелом фотокамер оказались площадки известных жилых комплексов «Новая Боровая», «Уручский» и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)