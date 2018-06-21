$47 тысяч за участок земли в Колодищах. Итоги аукциона 22 июня

Из 18 лотов активные торги прошли лишь по 7 участкам. Три лота (участки в Заславле, деревнях Боровцы и Вишнёвка) были сняты с аукциона до начала торгов, ещё четыре участка (в Чачково, Атолино и Шершунах) не заинтересовали покупателей. А земельные наделы в деревнях Гатово, Горани и Довборово ушли единственным заявителям по стартовой цене, увеличенной на 5%.

Ажиотаж вызвали участки в Колодищах . На лоты № 6 и № 7 претендовало по 12 и 5 заявителей соответственно. Лот № 6 ( участок в квартале 745 ) ушёл с молотка по рекордной для данного аукциона цене в 95 тысяч рублей (более $47 тыс.)



