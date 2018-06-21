ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

$47 тысяч за участок земли в Колодищах. Итоги аукциона 22 июня

22.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A
тысяч за участок земли в Колодищах. Итоги аукциона 22 июня

Из 18 лотов активные торги прошли лишь по 7 участкам. Три лота (участки в Заславле, деревнях Боровцы и Вишнёвка) были сняты с аукциона до начала торгов, ещё четыре участка (в Чачково, Атолино и Шершунах) не заинтересовали покупателей. А земельные наделы в деревнях Гатово, Горани и Довборово ушли единственным заявителям по стартовой цене, увеличенной на 5%.

Ажиотаж вызвали участки в Колодищах. На лоты № 6 и № 7 претендовало по 12 и 5 заявителей соответственно. Лот № 6 (участок в квартале 745) ушёл с молотка по рекордной для данного аукциона цене в 95 тысяч рублей (более $47 тыс.)

тысяч за участок земли в Колодищах. Итоги аукциона 22 июня

Цена на лот № 7 (участок в квартале 778) в ходе аукциона увеличилась почти в 2 раза, достигнув 76 тысяч рублей ($37,8 тыс.). Отметим, что площадь каждого из участков 15 соток, из коммуникаций есть газ и электричество.

тысяч за участок земли в Колодищах. Итоги аукциона 22 июня

Неплохой спрос вызвали смежные участки в деревне Ельница. На участок № 11 (Лот № 11) претендовало 4 заявителя, лот ушёл с молотка по цене в 48 315 рублей ($24 тыс.). За земельный надел № 13 (Лот № 12) сражалось 5 участников. В ходе торгов цена 15 соток выросла более чем в 1,5 раза, достигнув 53 147 рублей ($26 473). К участкам также подведены электричество и газопровод.

тысяч за участок земли в Колодищах. Итоги аукциона 22 июня

Итоги в отношении остальных лотов смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка
Кадастровый номер

Площадь участка (соток)

Кол-во

участников

Инженерная инфраструктура

Начальная цена (рублей)

Цена продажи (рублей)

Цена продажи ($)

1

Горанский с/с, д. Горани 
623681303601000081

15.00

19,290

2

Горанский с/с, д. Крылово 
623681310101000128

15.00

3

21,870

47,880

23,351

3

Горанский с/с, аг. Чачково 
623681319101000602

10.40

1

19,430

20,401

10,161

4

Горанский с/с, аг. Чачково 
623681319101000603

12.73

1

23,780

24,969

12,437

5

г. Заславль, ул. Нагорная

623650100001005095

7.24

снят

электричество
газ
водопровод

23,595

6

Колодищанский с/с, аг Колодищи, квартал 745, участок № 5

623683403101006817

15.00

12

электричество
газ

35,000

95,000

47,320

7

Колодищанский с/с, аг Колодищи, квартал 778, участок № 16

623683403101006407

14.91

5

электричество
газ

35,000

76,000

37,856

8

Луговослободской с/с, д. Заямочное, участок № 4 
623684106601000216

12.19

2

электричество
газ

13,400

17,835

8,884

9

Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 1 
623684301601000650

15.00

электричество
газ
водопровод

22,000

10

Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 2

623684301601000651

14.51

электричество
газ
водопровод

22,000

11

Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 11

623684303101000473

15.00

4

электричество
газ

30,000

48,315

24,066

12

Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 13

623684303101000475

15.00

5

электричество
газ

30,000

53,147

26,473

13

Папернянский с/с, д. Боровцы, участок № 3

623685501601000140

13.77

снят

26,000

14

Папернянский с/с, аг. Вишневка, участок № 3 

623685502101000473

11.21

снят

27,000

15

Сеницкий с/с, аг. Атолино, участок № 16

623686600601000673

12.90

1

электричество
газ

35,000

36,750

18,305

16

Шершунский с/с, д. Довборово 
623685805601000035

13.28

электричество

2,660

17

Шершунский с/с, д. Новый Двор

623685813601000062

14.94

2

электричество

7,160

11,531

5,743

18

Шершунский с/с, д. Шершуны 
623685820101000058

12.71

1

электричество

3,030

3,181

1 584

 Все участки на карте

6 июля пройдёт сразу два аукциона по продаже земельных участков в Минском районе. На торги выставлены участки в деревнях и садовых товариществах недалеко от МКАД. О самых интересных лотах читайте здесь.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на торгах разыграли очередную партию участков под Минском. Наибольший спрос вызвали земельные наделы в Колодищах, за один из лотов сражались 12 заявителей....
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Шаг к рынку". Как цены на препараты для лечения онкологии и сердца упрутся в потолок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика