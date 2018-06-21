$47 тысяч за участок земли в Колодищах. Итоги аукциона 22 июня
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Из 18 лотов активные торги прошли лишь по 7 участкам. Три лота (участки в Заславле, деревнях Боровцы и Вишнёвка) были сняты с аукциона до начала торгов, ещё четыре участка (в Чачково, Атолино и Шершунах) не заинтересовали покупателей. А земельные наделы в деревнях Гатово, Горани и Довборово ушли единственным заявителям по стартовой цене, увеличенной на 5%.
Ажиотаж вызвали
. На лоты № 6 и № 7 претендовало по 12 и 5 заявителей соответственно. Лот № 6 ( участки в Колодищах ) ушёл с молотка по рекордной для данного аукциона цене в 95 тысяч рублей (более $47 тыс.) участок в квартале 745
Цена на лот № 7 (
) в ходе аукциона увеличилась почти в 2 раза, достигнув 76 тысяч рублей ($37,8 тыс.). Отметим, что площадь каждого из участков 15 соток, из коммуникаций есть газ и электричество. участок в квартале 778
Неплохой спрос вызвали смежные
. На участок № 11 (Лот № 11) претендовало 4 заявителя, лот ушёл с молотка по цене в 48 315 рублей ($24 тыс.). За земельный надел № 13 (Лот № 12) сражалось 5 участников. В ходе торгов цена 15 соток выросла более чем в 1,5 раза, достигнув 53 147 рублей ($26 473). К участкам также подведены электричество и газопровод. участки в деревне Ельница
Итоги в отношении остальных лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота Адрес земельного участка Кадастровый номер Площадь участка (соток)
Кол-во участников Инженерная инфраструктура Начальная цена (рублей) Цена продажи (рублей) Цена продажи ($) 1 Горанский с/с, д. Горани 623681303601000081 15.00 — — 19,290 — — 2 Горанский с/с, д. Крылово 623681310101000128 15.00 3 — 21,870 47,880 23,351 3 Горанский с/с, аг. Чачково 623681319101000602 10.40 1 — 19,430 20,401 10,161 4 Горанский с/с, аг. Чачково 623681319101000603 12.73 1 — 23,780 24,969 12,437 5
г. Заславль, ул. Нагорная 623650100001005095 7.24 снят электричество газ водопровод 23,595 — — 6
Колодищанский с/с, аг Колодищи, квартал 745, участок № 5 623683403101006817 15.00 12 электричество газ 35,000 95,000 47,320 7
Колодищанский с/с, аг Колодищи, квартал 778, участок № 16 623683403101006407 14.91 5 электричество газ 35,000 76,000 37,856 8 Луговослободской с/с, д. Заямочное, участок № 4 623684106601000216 12.19 2 электричество газ 13,400 17,835 8,884 9 Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 1 623684301601000650 15.00 — электричество газ водопровод 22,000 — — 10
Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 2 623684301601000651 14.51 — электричество газ водопровод 22,000 — — 11
Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 11 623684303101000473 15.00 4 электричество газ 30,000 48,315 24,066 12
Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 13 623684303101000475 15.00 5 электричество газ 30,000 53,147 26,473 13
Папернянский с/с, д. Боровцы, участок № 3 623685501601000140 13.77 снят — 26,000 — — 14
Папернянский с/с, аг. Вишневка, участок № 3 623685502101000473 11.21 снят — 27,000 — — 15
Сеницкий с/с, аг. Атолино, участок № 16 623686600601000673 12.90 1 электричество газ 35,000 36,750 18,305 16 Шершунский с/с, д. Довборово 623685805601000035 13.28 — электричество 2,660 — — 17
Шершунский с/с, д. Новый Двор 623685813601000062 14.94 2 электричество 7,160 11,531 5,743 18 Шершунский с/с, д. Шершуны 623685820101000058 12.71 1 электричество 3,030 3,181 1 584
Все участки на карте
6 июля пройдёт сразу два аукциона по продаже земельных участков в Минском районе. На торги выставлены участки в деревнях и садовых товариществах недалеко от МКАД. О самых интересных лотах . читайте здесь
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