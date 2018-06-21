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МТЗ разрабатывает новые модели техники для лыжных трасс и ледовых площадок
22.06.2018 15:21 — Новости Экономики | БT
Отметим, первые опытные образцы новейшей техники Минский тракторный завод презентует уже этой осенью.
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Оригинальные конструкторские решения в пользу массового зимнего спорта. МТЗ разрабатывает новые модели специальной техники для лыжных трасс и ледовых площадок....
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