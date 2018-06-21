|
Россельхознадзор отменил запрет на поставки молока из Беларуси
22.06.2018 16:06 — Новости Экономики | БелТА
22 июня, Москва /Эдуард Пивовар – БЕЛТА/. Россельхознадзор отменил запрет на поставки молока в таре более 2,5 литра со всей территории Беларуси, сообщает БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 июня, Москва /Эдуард Пивовар – БЕЛТА/. Россельхознадзор отменил запрет на поставки молока в таре более 2,5 литра со всей территории Беларуси, сообщает БЕЛТА. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)