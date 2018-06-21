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Россельхознадзор отменил ограничения на поставки молока со всей территории Беларуси

22.06.2018 17:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россельхознадзор отменил введенные 4 июня ограничения на поставки молочной продукции со всей территории Беларуси. Соответствующий документ опубликован на сайте 22 июня.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Продукцию могут поставлять включенные в «дорожную карту» предприятия, которые подтвердили происхождение сырья, соответствие объемов произведенной продукции и доказали безопасность поставляемых товаров.

В документе также указаны предприятия, которые имеют право поставлять молоко, сливки и сыворотку молочную наливом (в том числе в потребительской таре объемом более 2,5 л):

  • ОАО «Барановичский молочный комбинат»;
  • СОАО «Ляховичский молокозавод»;
  • Волковысское ОАО «Беллакт»,
  • КПУП «Мозырские молочные продукты»,
  • ОАО «Туровский молочный комбинат»,
  • ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».

Напомним, Россия с 6 июня ввела временные ограничения на поставки белорусской молочной продукции. Решение было принято «в связи с необходимостью принятия мер из-за продолжающегося поступления небезопасной молочной продукции из Беларуси в РФ».

Среди продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений, — молоко, сливки, молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные, молочная сыворотка, как наливная, так и концентрированная и сухая, а также концентрат сывороточного и молочного белка. Под запрет попала указанная продукция, поставляемая в потребительской таре объемом более 2,5 литра.

Россия и Беларусь договорились о снятии взаимных ограничений по поставкам молочной продукции 9 июня. Соответствующую «дорожную карту» по процедуре снятия ограничений подписали Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси.

 
 
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Россельхознадзор отменил введенные 4 июня ограничения на поставки молочной продукции со всей территории Беларуси.
 
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