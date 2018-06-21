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Россельхознадзор отменил ограничения на поставки молока со всей территории Беларуси
22.06.2018 17:07 — Новости Экономики | Tut.by
Россельхознадзор отменил введенные 4 июня ограничения на поставки молочной продукции со всей территории Беларуси. Соответствующий документ
Продукцию могут поставлять включенные в «дорожную карту» предприятия, которые подтвердили происхождение сырья, соответствие объемов произведенной продукции и доказали безопасность поставляемых товаров.
В документе также указаны предприятия, которые имеют право поставлять молоко, сливки и сыворотку молочную наливом (в том числе в потребительской таре объемом более 2,5 л):
Напомним, Россия с 6 июня
Среди продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений, — молоко, сливки, молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные, молочная сыворотка, как наливная, так и концентрированная и сухая, а также концентрат сывороточного и молочного белка. Под запрет попала указанная продукция, поставляемая в потребительской таре объемом более 2,5 литра.
Россия и Беларусь
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Россельхознадзор отменил введенные 4 июня ограничения на поставки молочной продукции со всей территории Беларуси.
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