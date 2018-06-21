Россельхознадзор отменил ограничения на поставки молока со всей территории Беларуси

Россельхознадзор отменил введенные 4 июня ограничения на поставки молочной продукции со всей территории Беларуси. Соответствующий документ опубликован на сайте 22 июня.



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Продукцию могут поставлять включенные в «дорожную карту» предприятия, которые подтвердили происхождение сырья, соответствие объемов произведенной продукции и доказали безопасность поставляемых товаров.

В документе также указаны предприятия, которые имеют право поставлять молоко, сливки и сыворотку молочную наливом (в том числе в потребительской таре объемом более 2,5 л):

ОАО «Барановичский молочный комбинат»;

СОАО «Ляховичский молокозавод»;

Волковысское ОАО «Беллакт»,

КПУП «Мозырские молочные продукты»,

ОАО «Туровский молочный комбинат»,

ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».

Напомним, Россия с 6 июня ввела временные ограничения на поставки белорусской молочной продукции. Решение было принято «в связи с необходимостью принятия мер из-за продолжающегося поступления небезопасной молочной продукции из Беларуси в РФ».

Среди продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений, — молоко, сливки, молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные, молочная сыворотка, как наливная, так и концентрированная и сухая, а также концентрат сывороточного и молочного белка. Под запрет попала указанная продукция, поставляемая в потребительской таре объемом более 2,5 литра.

Россия и Беларусь договорились о снятии взаимных ограничений по поставкам молочной продукции 9 июня. Соответствующую «дорожную карту» по процедуре снятия ограничений подписали Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси.