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Повышенный риск при снятии наличных в банкоматах существует в 101 стране

22.06.2018 16:57 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 22 июня. Повышенный риск при снятии наличных денег в банкоматах существует в 101 стране, свидетельствует рейтинг, составленный белорусским "Альфа-Банком" к сезону отпусков.

Большинство стран находятся в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Рискованно снимать деньги в уличных банкоматах в Индии, Непале, Вьетнаме, Таиланде. Быть начеку надо и в развитых странах: США, Австралии, Японии, Сингапуре, Южной Корее. То же касается Китая и его специального административного района Гонконга.

Серьезную опасность представляют небольшие островные государства: от Фиджи в Меланезии до Ямайки в Карибском бассейне, а также континентальные страны с низким уровнем жизни (Гаити, Венесуэла). Скиммеры (устройства для считывания данных с карточки) также можно встретить в Аргентине, Бразилии и Мексике.

Европейские страны в черный список не вошли — риск потерять деньги при использовании банкомата в них невелик, отмечается в рейтинге.

"При планировании поездки за границу надо учитывать возможные риски. Далеко не всегда даже благополучные страны могут обеспечить полную безопасность снятия наличных в банкоматах. То же самое касается оплаты карточкой в магазинах, кафе и ресторанах. В некоторых государствах до сих пор используются терминалы, считывающие "пластик" по магнитной полосе, а не по микропроцессору, или чипу", — предостерегают авторы.

Чтобы избежать последствий, в банке советуют подключить SMS-оповещение. "Тогда можно сразу узнать о подозрительной операции, заблокировать карту и вернуть деньги. Кроме того, можно оформить отдельную карту для поездки и переводить на нее средства по частям", — отмечается в исследовании.

Как правило, банки ставят меньшие лимиты на снятие наличных в странах с повышенным риском, поэтому перед поездкой стоит выяснить суточный "потолок" и при необходимости его повысить. В других странах целесообразно пользоваться банкоматами, которые установлены в отделениях банков.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 июня. Повышенный риск при снятии наличных денег в банкоматах существует в 101 стране, свидетельствует рейтинг, составленный белорусским "Альфа-Банком"...
 
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