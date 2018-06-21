Еврокомиссар Йоханнес Хан, который два дня находился в Минске в связи с участием в десятом раунде неформальных министерских диалогов министров иностранных дел стран — участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство», смог посетить не только официальные встречи в МИД, но и пройтись по центру города. Экскурсию для него 21 июня провела глава Представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.



Андреа Викторин (третья слева) и Йоханнес Хан (четвертый слева) в ГУМе. Фото: Представительство ЕС в Беларуси

Как рассказали TUT. BY в Представительстве, Викторин провела Хана по своим любимым местам в Минске: универсаму «Центральному», ГУМу и Верхнему городу.





«Министерские встречи министерскими встречами, а Верхний город когда-то тоже надо увидеть. Комиссар по Европейской политике соседства Йоханнес Хан приезжает в Минск регулярно, но на этот раз из-за внезапных изменений в расписании впервые получил возможность взглянуть на город не из окна машины. Это места, в которых любит бывать госпожа Викторин. В „Центральном“ очень красивая лепнина, которую глава Представительства хотела показать Еврокомиссару», — говорят в Представительстве.



В «Центральном». Фото: Представительство ЕС в Беларуси