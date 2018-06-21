Минстройархитектуры намерено в течение трех дней решить вопрос с дефицитом цемента

В Беларуси уже вторую неделю наблюдаются перебои с поставками цемента. Об этом сообщили пользователи портала.

«В стране вторую неделю дефицит цемента. Уже года три такого не было. Производители цемента вынуждены идти на выходные, хотя заказов очень много», — сказал представитель одной из компаний, которая занимается производством бетона.

В одной из строительных компании подтвердили наличие проблемы и сказали, что из-за этого цены на бетон резко выросли.

Собеседники не знают в чем проблема, но удивляются, что такое могло произойти в «стране, располагающей тремя модернизированными заводами».

В Минстройархитектуры подтвердили, что существует такая проблема, она решается в оперативном порядке. «В течение трех дней вопрос будет решен», — заверили в ведомстве.

В Беларуси работают три крупных госкомпании по производству цемента «Красносельскстройматериалы», «Белорусский цементный завод» и «Кричевцементношифер».