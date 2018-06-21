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Grundfos на Всероссийском водном конгрессе

22.06.2018 13:42 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Компания Grundfos приняла участие во II Всероссийском водном конгрессе, который прошелт в Москве с 5 по 7 июня. В этом году центральной темой мероприятия стала модернизация водного хозяйства России. Модернизация водного хозяйства невозможна без качественного современного оборудования, а также без диалога между всеми участниками отрасли. Водный конгресс дает возможность производителям не только представить новинки, но и обсудить состояние отрасли со своими партнерами по рынку и выработать единую позицию по наиболее острым вопросам, заявил Игорь Кинаш, заместитель директора департамента по реализации проектов Грундфос. Всероссийский водный конгресс является ежегодным мероприятием для профессионалов отрасли. Оно включает выставку, в которой участвуют ведущие производители оборудования для водного хозяйства, а также обширную деловую программу.

www.grundfos.com
 
 
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Компания Grundfos приняла участие во II Всероссийском водном конгрессе, который прошелт в Москве с 5 по 7 июня. В этом году центральной темой мероприятия стала...
 
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