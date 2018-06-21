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Насосы GRUNDFOS обеспечат теплом новый микрорайон Томска

22.06.2018 13:56 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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В Томске реализован один из самых масштабных энергетических проектов в регионе за последние несколько лет, строительство перекачивающей насосной станции ПНС-5, которая позволит обеспечить теплом новый микрорайон города. Станция работает на энергоэффективном оборудовании компании GRUNDFOS. Станция ПНС-5 является ключевым объектом программы развития инженерной инфраструктуры микрорайона Южные ворота, рассчитанном на 17,5 тысяч жителей. Станция будет поставлять до 68 гигакалорий тепловой энергии в час. На объекте установлено семь мощных насосов. Вертикальный многоступенчатый центробежный насос GRUNDFOS CR и шесть одноступенчатых центробежных насосов ин-лайн GRUNDFOS ТР 200-660/4 производительностью 700 кубометров в час каждый. Высокая эффективность этого оборудования обусловлена применением электродвигателя со сниженным энергопотреблением и оптимизированной проточной частью.

В отличие от насосов с классическим спиральным отводом насосы TP допускают использование прямых трубопроводов, что позволяет сократить затраты на монтаж и уменьшить объем занимаемого оборудованием пространства. При необходимости обслуживания такой насос можно быстро демонтировать с трубопровода без разборки элементов системы. Рабочее колесо насоса TP имеет гидравлическую и механическую балансировку, что увеличивает срок службы подшипников двигателя и торцевых уплотнений.

Производительность насосного оборудования регулируется универсальными частотными преобразователями серии CUE. В составе шкафов управления используются контроллеры CU352 со встроенной интеллектуальной системой Multi Pump Controls, благодаря которым насосы автоматически адаптируются к текущему режиму работы системы, всегда оставаясь в точке наивысшего КПД. Техническое решение повысительной станции, разработанное при участии специалистов GRUNDFOS, позволяет производить запуск насосов поэтапно, по мере ввода в эксплуатацию новых жилых домов и увеличения нагрузки на тепловую сеть.

www.grundfos.com
 
 
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В Томске реализован один из самых масштабных энергетических проектов в регионе за последние несколько лет, строительство перекачивающей насосной станции ПНС-5,...
 
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