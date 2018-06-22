Президент Беларуси Александр Лукашенко не допустить провалов в сельском хозяйстве, иначе страна может потерять независимость. Об этом глава государства заявил 22 июня в ходе совещания в Шкловском районе Могилевской области, сообщает телеканал ОНТ.

Видео: ОНТ (слова президента звучат в репортаже на отметке 7.35)

Александр Лукашенко заявил, что региональные власти должны четко выполнять поставленные задачи в сельском хозяйстве. «Причина невыполнения одна — смерть», — сказал он.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну как в Украине», — добавил Лукашенко.

Эти слова не были включены в итоговый пресс-релиз на сайте президента.