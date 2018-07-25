"За нарушения уходишь с должности, идешь в тюрьму". Президент озвучил требования к управленцам

На государственную службу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 июля на совещании по вопросам социально-правовых гарантий государственных служащих и повышения престижа госслужбы, сообщает пресс-служба главы государства .

«Есть толковые управленцы — есть развитие и перспективы в стране. Поэтому к госслужащим предъявляются повышенные требования. Это должны быть специалисты, обладающие широким кругозором, способные определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия принимаемых решений. Но прежде всего госслужащий — человек с высочайшими моральными качествами», — отметил президент.

По его мнению, в государственном аппарате не должно быть и намека на коррупционные проявления. «Я думаю, не только вы, весь народ видит мою политику в этом плане, — обратил он внимание. — При том здесь нет ничего чрезвычайного и неожиданного для государственного служащего. Об этом я говорю постоянно и это краеугольный камень любой моей президентской кампании».

Александр Лукашенко сказал, что за последние годы в стране проведена масштабная работа по оптимизации численности госслужащих: «Их количество сократилось на четверть и составляет чуть более 30 тысяч».

Наряду с этим президент выразил мнение, что в госорганах наблюдается негативная тенденция, когда подбор кандидатов на вакантные должности затягивается на месяцы, а то и годы. «Поэтому важно решить, как именно привлечь в данную сферу самых лучших и опытных управленцев, — продолжил Александр Лукашенко. — Было поручено правительству внести соответствующие предложения, направленные на то, чтобы работа в госаппарате была почетной и привлекательной».

Глава государства поинтересовался у присутствующих на мероприятии, насколько предложенные меры позволят повысить эффективность работы государственных служащих, это главное, а также финансовой составляющей данного вопроса — на это будет обращено особое внимание. «Если вы пришли ко мне с предложениями о повышении денежного довольствия и зарплат госслужащим, даже не поднимайте этот вопрос, он раз и навсегда решен», — заявил Александр Лукашенко. На совещании обсуждается и целесообразность учреждения медали «За безупречную государственную службу».

«Я не возражаю. Но речь не идет сегодня о раздаче каких-то премиальных и подарков. Речь должна идти о том, какие требования, в каких нормативно-правовых актах должны предъявляться госслужащему. Если это будет, как у военных, соответствующий устав, хорошо, пусть будет устав. Но люди и общество должны видеть, что президент тем самым предъявляет жесточайшие требования к госслужащим. А за это им полагается это, это и это. За нарушения уходишь с должности, идешь в тюрьму. Люди должны это все понимать. Поэтому сначала требования к госслужащему, которые он должен жесточайшим образом соблюдать и выполнять, а затем коврижки», — цитирует Лукашенко «СБ Беларусь Сегодня» .