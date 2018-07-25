Конец нефтяной мечты: Россия отказывается субсидировать белорусскую экономику

Госдума России приняла закон о налоговом маневре для нефтяной отрасли, это значит, что экспортной пошлины на поставки нефти через 5 лет не будет, а для Беларуси углеводороды будут стоить столько же, сколько для остальных. Этот шаг ударит по нашему ВВП и бюджету, считают эксперты.

Что произошло. Или нет, что произойдет

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении законопроект о налоговом маневре для нефтяной отрасли 25 июля. Налоговый маневр подразумевает постепенное снижение экспортной пошлины (сейчас составляет 30%) до нуля с постепенным повышением налога на добычу полезных ископаемых. На совершение этого налогового маневра отводится шесть лет — с 2019 по 2024 год. Налог будет расти до 2021 года, пишет РБК.

Кроме того, закон вводит так называемые логистические коэффициенты, которые будут определять вычеты по акцизам для переработчиков нефтяного сырья. Вычеты будут предоставляться компаниям, которые провели модернизацию перерабатывающих производств или намерены взять на себя обязательства за три года модернизировать производство.

Закон предусматривает возможность экстренного введения повышенной ставки пошлины на топливо в случае, если в течение месяца мировые цены на нефть выросли на 15%.

Кстати, итогом этого маневра может стать подорожание нефтепродуктов в России (например, мазута и битума в полтора раза), писал «Коммерсант».

Почему это затронет Беларусь

Сегодня Беларусь, закупая нефть дешевле (без пошлины) в России, выиграет на углеводородов и нефтепродуктов больше двух с половиной миллиардов долларов в год – около 5 процентов от валового внутреннего продукта. Через шесть лет такой возможности больше не будет.

Эксперты неоднократно называли такое поведение официального Минска «нефтяной иглой».

Серьезные проблемы с бюджетом

«Обнуление в 2024 году пошлины не произойдёт единомоментно: снижение пошлин и, следовательно, снижение нефтяных поступлений будет происходить постепенно. Нефть и сейчас дорожает для Беларуси», - пояснила БДГ ситуацию экономический обозреватель Татьяна Маненок.

Она напомнила, что начало налогового маневра Россия провозгласила еще в 2015 году, он должен был завершиться до 2018, но из-за определенных трудностей в экономике, этот процесс затомозился.

Эксперт также напомнила, что сейчас белорусские нефтеперерабатывающие заводы проводят модернизацию, которая должна завершиться ранее, чем закончится налоговый маневр: к середине 2020 года они должны выйти на полную мощность. При этом сейчас прибыль предприятий не покрывает издержек. У нефтеперарабатывающих заводов есть шансы работать с прибылью и после отмены пошлины, если будут учтены все факторы, в том числе логистика, уверена Татьяна Маненок.

«Бюджет столкнется с серьезными проблемами: ключевой задачей будет, чтобы нефтеперерабатывающие заводы технологически были готовы к новым вызовам. Правительству нужно подумать о правилах игры для внутреннего рынка, который на сегодня довольно жестко регулируется: снижение акцизов, возможно, повышение цен на топливо или государственная поддержка предприятий, что чревато в наших условиях», - подчеркнула экономический обозреватель.

По ее словам, после отмены пошлины выпадения с белорусского бюджета оцениваются в районе 3,8% ВВП.

«Сейчас продекларированы новые источники для бюджета, в том числе IT, посмотрим, смогут ли они компенсировать субсидию, которую сейчас оказывает Российская федерация», - заключила эксперт.

Нефтяной грант закончился

«Налоговый маневр — это, наконец-то, реальный проект нейтрализации и прекращения Беларуси как нефтяного эмирата России. Нефтяной гигантский грант, который начался в 2000 году и превратил Беларусь в нефтяного экспортера, закончился», - уверен экономист Ярослав Романчук.

Эксперт сравнивает ситуацию с тем, как «Беларусь выталкивали из СССР» и говорит о том, что «необходима перестройка 2.0 или даже 3.0» для ликвидации госплана и «совка» и избавления от «нефтяного проклятия». «Белорусскому государству пришло время думать современным категориями, а не о существовании за счет неких субсидий», - сказал экономист БДГ.

Варианты выхода из подобной ситуации должны предложить элиты, уверен эксперт, а Александр Лукашенко должен дать им политические полномочия. «Провести реформы при существующем кадровом составе правительства и администрации президента не представляется возможным», - заключил Ярослав Романчук.