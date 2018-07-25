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МИД Беларуси: Бесчеловечные акты насилия в Сирии не могут иметь оправдания
26.07.2018 19:51 — Новости Экономики | Tut.by
Министерство иностранных дел Беларуси осудило теракты в Сирии и ждет жесткой консолидированной реакции мирового сообщества. Об этом говорится в
«МИД Беларуси решительно осуждает осуществленную 25 июля жестокую террористическую атаку группировки „Исламское государство“ и последовавшие нападения банд террористов на населенные пункты в окрестностях сирийского города Эс-Сувейда, которые привели к многочисленным человеческим жертвам», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что бесчеловечные акты насилия в отношении гражданского населения в Сирии не могут иметь оправдания и не должны оставаться без жесткой консолидированной реакции мирового сообщества, одной из приоритетных задач которого должна являться борьба с террористическими и экстремистскими группировками.
«Мы последовательно выступаем за установление мира на сирийской земле и будем всегда непримиримы в отношении любых проявлений терроризма. Нами с глубокой болью воспринято известие о большом количестве погибших и раненых среди сирийских граждан. Выражаем соболезнования семьям и близким погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметили в МИД.
Напомним, в среду в сирийской провинции Эс-Сувейда произошло
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В ведомстве подчеркнули, что бесчеловечные акты насилия в отношении гражданского населения в Сирии не должны оставаться без жесткой консолидированной реакции...
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