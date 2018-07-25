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МИД Беларуси: Бесчеловечные акты насилия в Сирии не могут иметь оправдания

26.07.2018 19:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министерство иностранных дел Беларуси осудило теракты в Сирии и ждет жесткой консолидированной реакции мирового сообщества. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«МИД Беларуси решительно осуждает осуществленную 25 июля жестокую террористическую атаку группировки „Исламское государство“ и последовавшие нападения банд террористов на населенные пункты в окрестностях сирийского города Эс-Сувейда, которые привели к многочисленным человеческим жертвам», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что бесчеловечные акты насилия в отношении гражданского населения в Сирии не могут иметь оправдания и не должны оставаться без жесткой консолидированной реакции мирового сообщества, одной из приоритетных задач которого должна являться борьба с террористическими и экстремистскими группировками.

«Мы последовательно выступаем за установление мира на сирийской земле и будем всегда непримиримы в отношении любых проявлений терроризма. Нами с глубокой болью воспринято известие о большом количестве погибших и раненых среди сирийских граждан. Выражаем соболезнования семьям и близким погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметили в МИД.

Напомним, в среду в сирийской провинции Эс-Сувейда произошло несколько терактов. Сначала мощный взрыв прогремел в районе рынка Сук-эль-Ходра в административном центре провинции, городе Эс-Сувейда (92 км от Дамаска). Затем поступили сведения о взрыве в районе Эль-Мусаллех. Теракты сопровождались нападением боевиков на населенные пункты в окрестностях города. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». По последним данным, в результате терактов погибли по меньшей мере 215 человек.

 
 
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В ведомстве подчеркнули, что бесчеловечные акты насилия в отношении гражданского населения в Сирии не должны оставаться без жесткой консолидированной реакции...
 
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