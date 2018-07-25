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В 2019 году акцизы на топливо предлагается снизить на 25%, на сигареты - повысить на 15%

26.07.2018 20:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Беларуси предлагают в 2019 году снизить ставки акцизов на бензин и дизельное топливо на 25% по сравнению с уровнем акцизов, действующих с 1 июля по 31 декабря 2018 года. Это предусмотрено проектом Закона «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь».

Ставку акциза на бензин, не соответствующий классу 5, предлагается установить в размере 435,08 рублей за 1 тонну (сейчас 580,11 рублей), на бензин класса 5 — 252,59 рублей за 1 тонну (336,79 рублей), на дизельное топливо, не соответствующее классу 5, — 187,05 рублей за 1 тонну (249,4 рублей), на дизтопливо класса 5 — 138,33 рублей за 1 тонну (184,44 рублей).

Ставки акцизов на биодизель и на сжиженный углеводородный газ предлагается сохранить на уровне второго полугодия 2018 года.

Ранее в Минфине не исключали возможности отказа от взимания акцизов на бензин и дизель «для сохранения приемлемого для экономики и населения уровня розничных цен на топливо». Это одна из компенсационных мер по обеспечению эффективности нефтепереработки Беларуси в условиях завершения Россией «налогового маневра» в нефтянке.

Что касается других подакцизных товаров, то ставки акцизов на сигареты всех ценовых диапазонов предлагается повысить на 10% по сравнению со второй половиной 2018 года в период с 1 января по 30 июня 2019 года и дополнительно на 4,7% по сравнению с первым полугодием 2019 года в период с 1 июля по 31 декабря 2019 года (I группа — до 21,65 рублей за 1000 штук, II группа — 54,58 рублей, III группа — до 62,58 рублей).

Акциз на натуральные вина предлагается повысить на 4,6%, акцизы на крепкий алкоголь, плодово-ягодное вино и пиво — сохранить на уровне 2018 года.

 
 
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Ранее в Минфине не исключали возможности отказа от взимания акцизов на бензин и дизель "для сохранения приемлемого для экономики и населения уровня розничных цен...
 
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Лидская газета
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