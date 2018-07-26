Праздник, которого нет. 27 июля - День независимости Беларуси

Двадцать восемь лет назад Верховный совет БССР 27 июля 1990 года принял декларацию о государственном суверенитете. Чуть меньше чем через год — 25 августа 1991 года — документ получил конституционный статус.



27 ліпеня 1992 г. Дэманастрацыя на Дзень Незалежнасці ў Мінску. Фота: з кнігі С. Навумчыка «Сем гадоў адраджэння»

Как отмечают историки, это стало первым шагом тогда еще советской Белоруссии к независимости. Дату официально отмечали с 1992 по 1996 год. В этот период страна получила новое название, новые государственные символы, конституцию и первого президента.

19 сентября 1991 года был принят закон о названии республики и она стала именоваться Республикой Беларусь. Страна получила новые бело-красно-белый флаг и герб «Погоня».

8 декабря 1991 года перестал существовать Советский Союз.

15 марта 1994 года была принята Новая Конституция Республики Беларусь, а летом прошли первые президентские выборы.

В 1996 году президент страны Александр Лукашенко после референдума перенес праздник на 3 июля — день освобождения Минска от нацистов.

Поначалу бывший День независимости пытались отмечать активисты и оппозиция. Но из-за непродолжительности существования праздника, для большинства дата 27 июля не стала знаковой, как, например День Воли, 25 марта.

Сегодня о 27 июля вспоминают, пожалуй, лишь историки да журналисты.

Празднование Дня независимости 27 июля 1996 года. Видео: