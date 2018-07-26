ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния". Закончился суд над посетителем "Поедем, поедим"

27.07.2018 13:56 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд Минского района прекратил административное дело против посетителя ресторана «Поедем, поедим» Сергея Нелюба за оскорбление главы партии БНФ Григория Костусева и Дмитрия Казакевича. Пострадавшие могут подать заявление, чтобы на него завели уголовное дело.


Сергей Нелюб.

Напомним, инцидент возле ресторана произошел 14 июня. Сергей Нелюб приехал в ресторан «Поедем, поедим», но его машину не пропустили пикетирующие. Нелюб стал ругаться матом, оскорбил Костусева, и тот вызвал на него милицию. Кроме того, глава БНФ обратился к дежурящим возле ресторана сотрудникам ГАИ и попросил проверить наличие техосмотра у Нелюба. Сотрудники ГАИ проверили и оштрафовали водителя за отсутствие техосмотра. Второй протокол по статье 9.3 КоАП — за оскорбление, умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме, — составил приехавший на место участковый.

На первое заседание явился лишь один из пострадавших — Григорий Костусев. Судья зачитал заявление Костусева, в котором он указал, что Сергей Нелюб «оскорблял нецензурной бранью, а также нецензурными фразами «дебил, придурок».


Нелюб в суде честно признался, что не помнит, что говорил в тот день и допустил, что мог оскорбить Костусева.

«Я был в шоке, я не помню. Я там матюкался конкретно», — говорил на суде Сергей Нелюб.

На первом заседании также выяснилось, что Сергей Нелюб уже был по этой статье — «оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме» — привлечен к административной ответственности в августе 2017 года. Поэтому судья объявил перерыв до 27 июля, чтобы истребовать дело об административном правонарушении в отношении Нелюба и еще раз вызвать в суд второго пострадавшего Казакевича.

Второе заседание началось с того, что судья огласил постановление суда Минского района от 8 августа 2017 года по рассмотрению административного дела против Нелюба по статье 9.3 «Оскорбление». За него он получил штраф три базовые величины — 69 рублей. Также судья зачитал постановление от 12 октября 2017 года, согласно которому дело в отношении Нелюба было прекращено по статье 9.3 за отсутствием деяния об административном правонарушении.

Затем Дмитрий Казакевич рассказал свою версию произошеднего. По его словам 14 июня около 14 часов он был возле кафе «Поедем, поедим», общался со своими знакомыми, в частности с Григорием Костусевым. В это время там уже присутствовал Сергей Нелюб, который, по словам Казакевича, оскорблял Костусева. Когда прибыли милиционеры, глава БНФ написал заявление на Нелюба, но тот продолжал ругаться матом.

— Конфликт шел к завершению, но гражданин Нелюб продолжал крыть матом. Так продолжалось минут 20−30, и меня это очень шокировало: рядом стоят сотрудники ГАИ, милиции, а он все равно ругается матом. Я подошел к нему и сказал: «Приятного аппетита», ну, раз он в ресторан собрался. Нелюб стал крыть меня матом и самым приличным словом у него был «отсюда», все остальное было матерным. Меня это так возмутило, что я подошел к сотруднику милиции и сказал, что тоже сейчас напишу заявление на Нелюба, раз один протокол на него не подействовал, — рассказал Дмитрий Казакевич.

— Вопросы к Казакевичу у вас, Нелюб, имеются? — спросил судья.

— Да. А еще с вами был такой товарищ, который сказал мне: «Что, нажрался, урод?»

— Минуточку, — прервал его судья. — Сергей Алексеевич, пожалуйста, выражайтесь цензурными словами и задавайте вопросы по существу, а не про был товарищ или нет.

— Вот ты говорил… — обратился Нелюб к Казакевичу.

— Не ты, а вы. Делаю замечание вам, — предупредил его судья.

— Хорошо. Вы мне говорили, когда я сел в машину: «Нажрался, урод?». Было такое?

— Нет, я не говорил. Я не исключаю, что кто-то мог такое говорить, там было человек 15. Я такого не говорил, — ответил Казакевич.

— Вопросов больше нет, — сказал Нелюб.

Судья уточнил у Казакевича, какие оскорбления высказывал Нелюб.

— Дмитрий Владимирович, вы сказали, что Нелюб высказывал оскорбления в адрес Костусева в виде нецензурной брани. Скажите, какие именно? Не приводя цитаты нецензурных слов. Иные оскорбления были?

— Нет, приличных слов не было, только нецензурные.

— А в ваш адрес? Все были нецензурными?

— Да, он использовал оскорбительные слова, выраженные нецензурной бранью. Давал неприличную оценку моей личности и личности Костусева.

Судья принял решение прекратить производство по делу об административном правонарушении в отношении Нелюба «в связи с отсутствием деяний состава административного правонарушения».

— В действиях Нелюба усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного частью 1 статьи 189 Уголовного кодекса. Нелюб ранее привлекался к административной ответственности по статье 9.3, а повтор в течение года влечет к уголовной ответственности. Но возбудить дело по ч.1 ст. 189 имеют право только по вашему желанию, если вы обратитесь в суд, — пояснил судья пострадавшим.

Григорий Костусев и Дмитрий Казакевич пока не решили, будут ли писать заявление на Нелюба и подавать в суд.

 
 
Ссылка на источник 131
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 июня Сергей Нелюб приехал в ресторан "Поедем поедим", но его машину не пропустили пикетирующие. Нелюб стал ругаться матом, оскорбил Костусева, и тот вызвал на него...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Кремниевая долина станет первой локацией тестов беспилотных автомобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика