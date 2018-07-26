Минская фирма продавала винзаводам товар по завышенным ценам. На директора завели дело

Минская фирма недоплатила более 90 тысяч рублей налогов при поставке сырья и оборудования винодельческим предприятиям, сообщает Комитет госконтроля. Читайте, как работала схема поставок по завышенным ценам.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 2015 году учредитель и одновременно директор минской частной фирмы покупал в России за наличку товары, которые поставлял белорусским предприятиям винодельческой отрасли по завышенным ценам. Чтобы создать видимость легальности, директор пользовался услугами лжепредпринимательских структур. Он помещал в бухгалтерский учет своего предприятия полученные от лжеструктур фиктивные накладные, по которым сырье, материалы, оборудование якобы приобретались на территории Беларуси по безналу.

Таким образом завышались затраты фирмы на покупку товаров, что повлекло неуплату налогов за 2015 год в размере более 90 тысяч рублей.

В отношении директора возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Устанавливаются все виновные лица.

К слову, еще в 2017 году его приговорили к 6 годам лишения свободы за махинации, уклонение от уплаты налогов и коррупционные преступления.