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Уже не азербайджанский. "Теннисисты" строят в районе "Михалово" новый развлекательный центр

28.07.2018 07:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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На пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гурского началось строительство зрелищно-развлекательного комплекса с кафе и паркингом. Мы узнали, кто его владельцы и что будет внутри.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Недавно на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гурского началась стройка. Согласно паспорту объекта, на этом месте в июле 2019 года появится зрелищно-развлекательный объект с кафе. Заказчиком строительства является ООО «Звездный капитал». В интернете практически никакой информации о других проектах этой компании нет.

В «Звездном капитале» рассказали, что на Дзержинского построят здание до четырех этажей с паркингом. В развлекательном центре будут два кинозала на 39 и 49 мест, квесты, бильярд, кафе на 49 мест, детская площадка, выставочный зал с баром, а также открытый двухуровневый паркинг.

Выглядеть здание будет вот так:


Эскизы предоставлены компанией «Звездный капитал»

Эскизы предоставлены компанией «Звездный капитал»

Из ответа властей на петицию и информации в открытом доступе мы узнали, что «Звездный капитал» зарегистрировали в апреле 2014 года, и уже спустя три месяца эта компания купила на аукционе право застроить этот участок, а также заключила с городом инвестиционный договор.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

На сайте районной администрации узнали, что «Звездный капитал» — компания с азербайджанским капиталом. Ее телефон совпадает с телефоном «Бута Групп» (тоже с азербайджанским капиталом), которая построила отель «Бута» на Немиге. Компании расположены в соседних кабинетах в одном и том же здании.

Но директор «Звездного капитала» рассказал, что сейчас компания никакого отношения к бизнесменам из Азербайджана не имеет. По информации одного из новых соучредителей, они выкупили «Звездный капитал» у азербайджанцев. Соответственно, вместе с компанией к ним перешло и право застройки участка.

Теперь в составе учредителей фигурируют только белорусские резиденты с равными долями 50% на 50% — Виталий Зябко и Максим Казакевич, которые пришли в проект в 2017 году. Казакевич — бизнесмен-строитель, который увлекается теннисом. Зябко же ранее фигурировал как гендиректор мужских магазинов одежды Falke и JOOP!


Максим Казакевич на фото справа во время вип-турнира по теннису, где играют бизнесмены и чиновники в паре с профессионалами

— У Максима — свой бизнес, у меня — свой. Нас объединяет только теннис, — сказал Виталий Зябко.

 
 
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Мы узнали про стройку на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гурского.
 
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