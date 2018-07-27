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Лукашенко хочет создать в Беларуси аналог китайской госкорпорации CITIC Group
28.07.2018 12:57 — Новости Экономики | Tut.by
В Беларуси рассчитывают создать на основе государственной собственности компанию, функционирующую по принципам китайской корпорации CITIC Group. Об этом Александр Лукашенко заявил 28 июля на встрече с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином,
«Я прежде всего хочу вас поздравить с великим успехом — вы ведущая компания в мире. Я откровенно завидую Китайской Народной Республике, что она обладает такими компаниями. Был бы очень вам благодарен, если бы вы подсказали нам, каким образом на основе государственной собственности создать подобную компанию в Беларуси. Пусть не такую огромную, но на таких же принципах, как функционирует ваша компания», — сказал Александр Лукашенко.
«Нигде никогда не скрывал, ни у вас в Китайской Народной Республике на переговорах с моим другом Си Цзиньпином, ни здесь в Беларуси, ни в России, ни в Америке, что с величайшим удовлетворением отношусь к вам и вашей компании. Я просто горд, говорю это от имени белорусского народа, что мы сотрудничаем с такой великой компанией», — заявил президент.
CITIC Group уже реализовала в Беларуси несколько проектов. «Пусть масштабы этих проектов — не масштабы вашей компании, но это начало. Я вас благодарю за то, что вы помогли создать у нас в Беларуси впервые за нашу независимую историю автомобильный завод. Насколько я информирован, там дела идут неплохо. Думаю, если мы с вами подключимся, они будут еще лучше», — отметил руководитель государства. Он также поблагодарил CITIC Group за помощь в модернизации белорусских цементных заводов и Оршанского льнокомбината.
Сейчас китайская корпорация приступает к реализации в Беларуси
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"Я просто горд, говорю это от имени белорусского народа, что мы сотрудничаем с такой великой компанией", - заявил президент.
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