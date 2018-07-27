Лукашенко хочет создать в Беларуси аналог китайской госкорпорации CITIC Group

В Беларуси рассчитывают создать на основе государственной собственности компанию, функционирующую по принципам китайской корпорации CITIC Group. Об этом Александр Лукашенко заявил 28 июля на встрече с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Я прежде всего хочу вас поздравить с великим успехом — вы ведущая компания в мире. Я откровенно завидую Китайской Народной Республике, что она обладает такими компаниями. Был бы очень вам благодарен, если бы вы подсказали нам, каким образом на основе государственной собственности создать подобную компанию в Беларуси. Пусть не такую огромную, но на таких же принципах, как функционирует ваша компания», — сказал Александр Лукашенко.

«Нигде никогда не скрывал, ни у вас в Китайской Народной Республике на переговорах с моим другом Си Цзиньпином, ни здесь в Беларуси, ни в России, ни в Америке, что с величайшим удовлетворением отношусь к вам и вашей компании. Я просто горд, говорю это от имени белорусского народа, что мы сотрудничаем с такой великой компанией», — заявил президент.

CITIC Group уже реализовала в Беларуси несколько проектов. «Пусть масштабы этих проектов — не масштабы вашей компании, но это начало. Я вас благодарю за то, что вы помогли создать у нас в Беларуси впервые за нашу независимую историю автомобильный завод. Насколько я информирован, там дела идут неплохо. Думаю, если мы с вами подключимся, они будут еще лучше», — отметил руководитель государства. Он также поблагодарил CITIC Group за помощь в модернизации белорусских цементных заводов и Оршанского льнокомбината.

Сейчас китайская корпорация приступает к реализации в Беларуси инновационного проекта — организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Именно для этого и приехал в Минск председатель правления китайской корпорации Чан Чжэньмин. Александр Лукашенко признался, что внимательно следил за его визитом и началом строительства комбината. «Это не только на меня, но и на весь белорусский народ произвело серьезное впечатление, — подчеркнул президент. — Отрадно, что сырье белорусское, а рынок мировой. Хорошо, что вы инвестируете в создание этого комбината».

Справка TUT.BY CITIC или Международная китайская инвестиционная корпорация по управлению имуществом, англ. CITIC GROUP, англ. China International Trust and Investment Corporation — одна из крупнейших государственных инвестиционных корпораций Китая. По данным за 2017 год, CITIC Group заняла 149-t место в рейтинге Fortune Global 500 (500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка компании, по версии журнала Fortune). Выручка китайской госкомпании оценена в 61,3 млрд долларов, прибыль — 3,2 млрд.