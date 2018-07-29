Какие процедуры отменили для предпринимателей

Вступивший в силу 26 февраля 2018 года Декрет Президента Республики Беларусь №7 «О развитии предпринимательства» определил стратегию действий в строительной отрасли, основой которой является уменьшение требований путем минимизации количества административных процедур и объема вмешательства государственных организаций в деятельность субъектов хозяйствования.







Подробности рассказал начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Гродненской области Игорь Арцыман.





– Со дня вступления в силу Декрета №7 введен принцип уведомительного порядка в сфере строительства вместо ранее действовавшего заявительного. В соответствии с требованиями Декрета, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 2018 года №343 утверждено «Положение о порядке направления уведомлений о производстве строительно-монтажных работ». Постановление размещено на сайте Госстандарта http://www.gosstandart.gov.by в разделе «Реализация Декрета №7 «О развитии предпринимательства».





Предусмотрено, что по объектам, на которых строительно-монтажные работы начались до 26 февраля 2018 года, подтверждением уведомления органов государственного строительного надзора об их начале считаются разрешения, полученные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством, действовавшим до указанной даты.





Не требуется направление уведомлений о производстве строительно-монтажных работ на объектах строительства, по которым срок действия не истек до вступления в силу настоящего постановления, за исключением случаев снятия объектов строительства с учета объектов в порядке, установленном Положением и утвержденным настоящим постановлением.









В случаях, когда срок действия разрешений на производство строительно-монтажных работ истек до вступления в силу настоящего постановления, для их возобновления в органы государственного строительного надзора в порядке, установленном Положением и утвержденным этим постановлением, направляются уведомления о возобновлении начала работ.





До начала возобновления строительно-монтажных работ, в том числе строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных, включая работы при капитальном ремонте (далее – строительно-монтажные работы), при наличии положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации на строительство объекта (в случаях, когда государственная экспертиза проектной документации не является обязательной, – при наличии утвержденной проектной документации на строительство объекта) юридические лица и индивидуальные предприниматели направляют в орган государственного строительного надзора соответственно уведомление о начале (возобновлении) их производства по формам, установленным вышеуказанным постановлением Совета Министров Республики Беларусь.



Уведомление направляется одним из следующих способов:

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

- в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью руководителя юридического лица или иного лица, уполномоченного в соответствии с уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей на основании только учредительного договора) действовать от имени организации, или индивидуального предпринимателя, в том числе через сайт органов государственного строительного надзора или через систему межведомственного электронного документооборота государственных органов.





Если уведомление было направлено с нарушением установленного Положением порядка, производство строительно-монтажных работ может осуществляться после его направления в порядке, установленном этим Положением.









При возобновлении производства строительно-монтажных работ после снятия объекта строительства с учета в органах государственного строительного надзора или в случае перехода права собственности на объект строительства, уведомитель направляет в органы государственного строительного надзора уведомление о возобновлении производства строительно-монтажных работ, за исключением случаев, когда с даты снятия объекта строительства с учета прошло более 5 лет.





Если при производстве строительно-монтажных работ без направления уведомления в орган государственного строительного надзора на объекте были выполнены работы по монтажу строительных конструкций, к уведомлению о возобновлении производства строительно-монтажных работ прилагается копия заключения по надежности, несущей способности и устойчивости конструкций, построенных без направления уведомления в орган государственного строительного надзора, выданного юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими аттестат соответствия на право выполнения работ по обследованию зданий и сооружений (строительных конструкций зданий и сооружений, автомобильных дорог, мостовых сооружений) соответствующей категории.





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