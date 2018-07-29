Начался суд над экс-главой Главного управления потребрынка Мингорисполкома Сергеем Барисевичем

В понедельник, 30 июля, Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича, которого обвиняют в коррупции.



Фото с сайта minsknews.by

На скамье подсудимых 13 человек — 2 мужчин и 11 женщин. Пять человек находятся в клетке.

Сергею Барисевичу предъявлены обвинения по части 1, 2 и 3 ст. 430 («Получение взятки»), ст. 210 («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями») и ст. 16 («Соучастие в преступлении») УК РБ.

Как ранее сообщалось, Барисевича задержал КГБ в апреле 2017 года по подозрению в коррупции. Экс-чиновника обвиняют в получении взяток, а также в склонении другого лица к злоупотреблению служебным положением.

Всего же по уголовному делу — 13 обвиняемых. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 430 («Получение взятки») и 432 («Посредничество во взяточничестве») Уголовного кодекса Беларуси. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ожидалось, что дело будет рассматривать в городском суде, но выбор сделан в пользу Минского областного суда . Как следует из УПК, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Но если место совершения преступления определить невозможно или если преступления совершены в разных местах, дела рассматриваются судами по месту окончания предварительного расследования либо по месту совершения одного из преступлений, последнего или же наиболее тяжкого из них.

Напомним, по этому делу вскоре после задержания Барисевича выссказывался в президент Беларуси. «Что получается: в городе-герое Минске отходами детей в школах кормите! В девяти районах девять преступных групп собирают подачки с поваров школьных и тех, кто обеспечивает школьным питанием. В конвертах деньги негодяю собирают!» — возмутился тогда Лукашенко.