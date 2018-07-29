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Начался суд над экс-главой Главного управления потребрынка Мингорисполкома Сергеем Барисевичем
30.07.2018 10:07 — Новости Экономики | Tut.by
В понедельник, 30 июля, Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича, которого обвиняют в коррупции.
На скамье подсудимых 13 человек — 2 мужчин и 11 женщин. Пять человек находятся в клетке.
Сергею Барисевичу предъявлены обвинения по части 1, 2 и 3 ст. 430 («Получение взятки»), ст. 210 («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями») и ст. 16 («Соучастие в преступлении») УК РБ.
Как ранее сообщалось, Барисевича
Всего же по уголовному делу — 13 обвиняемых. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 430 («Получение взятки») и 432 («Посредничество во взяточничестве») Уголовного кодекса Беларуси. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Ожидалось, что дело будет рассматривать в городском суде, но
Напомним, по этому делу вскоре после задержания Барисевича выссказывался в президент Беларуси. «Что получается: в городе-герое Минске отходами детей в школах кормите! В девяти районах девять преступных групп собирают подачки с поваров школьных и тех, кто обеспечивает школьным питанием. В конвертах деньги негодяю собирают!» —
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В понедельник, 30 июля, Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-начальника Главного управления потребительского рынка...
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