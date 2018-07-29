Угрожал, бравировал связями, регулярно брал взятки. Барисевичу начали зачитывать обвинение

В понедельник в Минском областном суде прокуроры начали зачитывать обвинения бывшему начальнику ГУПР Мингорисполкома Сергею Барисевичу.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первые эпизоды касаются его склонения к хищению и взяткам директора ОАО «Живинка» Березинского.

Сумма ежемесячного «платежа» за покровительство и попустительство по службе — 3,5 тысяч рублей. Плату Барисевич требовал «угрожая, бравируя личными связями в органах власти». Общий объем переданных средств — 17,5 тыс рублей.

За трудоустройство своей подчиненной Лисовской, главного специалиста ГУПРа, директором одного из магазинов сети «Живинка» Барисевич получил от нее 1000 рублей и золотой зажим для галстука. Всего от бывшей коллеги он получил 2,7 тысяч рублей.

Следующие 8 эпизодов за период 2015—2016 годов — на довольствие Барисевичу скидываются директора нескольких магазинов «Живинка» — он получает от 1470 до 1970 рублей довольно регулярно, почти каждый месяц. Общая сумма — 13,760 тысяч рублей.

По словам обвинения, «доход» Барисевича от сотрудников комбината школьного питания Центрального района в 2015—2016 годах составил более 91 тысячи рублей.

В понедельник, 30 июля, Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича, которого обвиняют в коррупции.

На скамье подсудимых 13 человек — 2 мужчин и 11 женщин. Это директора комбинатов школьного питания Фрунзенского, Партизанского, Заводского районов, завпроизводством комбината школьного питания Ленинского района. Пять человек находятся в клетке.

Сергею Барисевичу предъявлены обвинения по ч. ч. 1, 2 и 3 ст. 430 (Получение взятки), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ст. 16 (Соучастие в преступлении) УК РБ.