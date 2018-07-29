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Бывший первый замглавы Нацбанка трудоустроился в белорусской "дочке" российской госкорпорации

30.07.2018 15:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Покинувший в начале года пост первого заместителя главы Нацбанка Беларуси Тарас Надольный согласован на должность зампреда правления Банка БелВЭБ. Об этом TUT.BY рассказали три участника рынка.


Тарас Надольный (в центре). Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После увольнения в январе из Нацбанка Надольный переехал в офис Банка Москва-Минск, где до сих пор значится председателем набсовета банка.

14 апреля специальная комиссия Нацбанка признала Надольного соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации по следующим должностям: руководитель банка или его заместитель, член правления, член совета директоров (набсовета), независимый директор. Все свидетельства о прохождении оценки соответствия были выданы банкиру сроком на 5 лет.

Новое назначение не заставило себя долго ждать. Тарас Надольный согласован на должность зампреда правления Банка БелВЭБ, рассказали три участника банковского рынка.

Это белорусская «дочка» российской госкорорации Внешэкономбанк. После президентских выборов в России ее возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он перешел из правительства не один, а со своей многочисленной командой. Одна из его первых инициатив касалась сокращения почти половины персонала госкорпорации.

«Финансовое положение Внешэкономбанка после мегастроек серьезно ухудшилось. Госкорпорация, которая создавалась как институт развития, вынуждена как-то реагировать и снижать расходы. Действия „новой метлы“ очевидно коснутся и Беларуси», — сказал источник в банковских кругах.

Самым крупным проектом ВЭБа в Беларуси является финансирование строительства АЭС.

За плечами 41-летнего Тараса Надольного 20-летний стаж работы в Нацбанке. За это время он прошел путь от экономиста I категории до первого зампреда правления. В CV Надольного значатся учеба в минских нархозе и инязе, а также Венском университете.

 
Теги: Минск
 
 
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Тарас Надольный согласован на должность зампреда правления Банка БелВЭБ.
 
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