В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Реечный доводчик ABLOY с универсальной конструкцией и низкой ценой Линейку продуктов марки ASSA ABLOY пополнили доводчики DC103 шестеренно-реечной конструкции, выделяющиеся среди аналогов демократичной ценой. Они предназначены для...

Линейку продуктов марки ASSA ABLOY пополнили доводчики DC103 шестеренно-реечной конструкции, выделяющиеся среди аналогов демократичной ценой. Они предназначены для установки как на правые, так и на левые двери различного назначения, в том числе противопожарные, весом от 40 до 80 килограммов и шириной от 850 до 1100 миллиметров. Эти значения определяются силой пружины, которая может настраиваться. Кроме того, доводчики ASSA ABLOY позволяют регулировать конечную и начальную скорость закрытия двери, а за счет использования овальных отверстий их посадочный размер варьируется в диапазоне от 162 до 166 миллиметров. Обладая наиболее низкой ценой в линейке ASSA ABLOY, доводчики DC103 имеют традиционное для бренда высокое качество исполнения, а также набор функций, не уступающий более дорогим аналогам.Их внутренняя полость заполнена таким же высококачественным маслом, как и у ряда других моделей, поэтому доводчики ABLOY DC103 могут работать при низких температурах, до 15 градусов мороза. Благодаря функциям регулировки усилия новые модели могут использоваться на дверях разного назначения в широком диапазоне типоразмеров, а регулировка скорости закрывания обеспечивает максимальное удобство использования DC103 на конкретном объекте.Эти доводчики ABLOY можно применять на дверях с электромагнитными или электромеханическими замками, которые находятся под управлением системы контроля доступа. Эти доводчики ASSA ABLOY комплектуются стандартной рычажной тягой, однако при необходимости их можно дополнительно оснастить тягой с фиксацией открытого положения двери. Немаловажно, что монтажный размер данной новинки ASSA ABLOY может варьироваться в диапазоне от 162 до 166 миллиметров за счет овальной формы крепежных отверстий.Устанавливаться на двери, открывающиеся как в правую, так и в левую сторону, доводчики DC103 могут за счет универсальной шестеренно-реечной конструкции, а регулировка усилия позволяет использовать их и для управляемого запирания дверей с массой полотна от 40 до 80 килограммов, в том числе ведущих в помещения специального назначения. Немаловажно, что эти доводчики ASSA ABLOY подходят для сплошных/профильных деревянных или металлических дверей общего применения, а также для эксплуатации на противопожарных дверях.Закрытие как относительно легких, 40 килограммов, так и более тяжелых дверей, до 80 килограмов, с шириной полотна от 850 до 1100 миллиметров доводчики ASSA ABLOY DC103 осуществляют за счет пружины и механизма шестерня-рейка, при этом их усилие закрытия регулируется от EN2 до EN4 в соответствии с стандартом ГОСТ Р 56177. Наряду с этим данная модель позволяет настраивать начальную и конечную скорости закрывания створки двери, обеспечивая их плавную раздельную регулировку.www.armosystems.ru