В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мировой рекорд тоннелепроходческой машины Тоннелепроходческая машина, работающая в Новой Зеландии, побила мировой рекорд для метода тоннелирования Direct Pipe от Herrenknect. Даннная машина, носящая название Blanche,...

Тоннелепроходческая машина, работающая в Новой Зеландии, побила мировой рекорд для метода тоннелирования Direct Pipe от Herrenknect. Даннная машина, носящая название Blanche, установила новый мировой рекорд, пройдя 1496,48 метра. Это самый длинный участок трубопровода, проложенного названной системой. Direct Pipe, это тоннелепроходческая машина Herrenknecht, олицетворяющая технологию, которая объединяет микротоннеллинг и горизонтальное прямое бурение в одном агрегате. На одном и том же этапе могут быть пробурена горизонтальная скважина и установлен сборный трубопровод. Подход Direct Pipe обычно используется в Европе для прокладки трубопроводов под реками и крупными водоемами. Что же касается Blanche, то эта машина эксплуатируется на станции очистки сточных вод Army Water, Уангапаароа. Проектная команда McConnell Dowell контролировала продвижение, когда машина достигла отметки 1495 метров.Это предыдущий рекорд, установленный в Техасе в 2017 году. Конечная же длина настоящего проекта составит 2 километра. Руководитель проекта Крис Пауэлл говорит, что рекорд был взят путем достижения правильного баланса между прочностью трубы, силой тяги и управлением 34-тонной тоннелепроходческой машины.Что и позволило максимизировать возможности оборудования. Пауэлл отмечает, что это был первый случай использования технологии Direct Pipe в Новой Зеландии. Поэтому исполнители не были ограничены традиционными нормативными соображениями и смогли использовать систему Direct Pipe так, как она не использовалась ранее.По его словам, что преимущества системы Direct Pipe от Herrenknect включают возможность прокладки длинных трубопроводов за один проход. Безопасно, быстро и с минимальным воздействием на окружающую среду. Что делает систему идеальной для работы на небольших объектах или в таких чувствительных местах, как региональный парк Shakespear. Где, собственно, и находится настоящая стройплощадка.Специалист по трубопроводам компании Herrenknecht Asia Бен Хейс поздравил McConnell Dowell с использованием метода для достижения мирового рекорда. Команда разработчиков особенно впечатляет своей способностью адаптироваться и преодолевать встречные препятствия, наряду с поддержкой полевого персонала Herrenknecht с его солидной квалификацией в области бестраншейной прокладки, для обеспечения эффективного и безопасного исполнения с использованием той технологии, которая была для McConnell Dowell принципиально новой.Команда разработала такой режим эксплуатации системы, чтобы она могла развивать скорость продвижения до 30 метров в день. Объем всех работ общей стоимостью 31 миллион новозеландских долларов включает в себя строительство 2,9 километра нового трубопровода гравитационного отвода стоков. Это 2 километра по суше, под землей с использованием бестраншейной системы Direct Pipe, и 900 метров по морскому дну.Проект также предусматривает модернизацию существующей станции ультрафиолетовой дезинфекции, системы электрического контроля и резервных генераторов, а также строительство новой насосной станции. Строительство, которое началось в августе 2017 года, планируется завершить в начале 2019 года.www.herrenknecht.com