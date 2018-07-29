ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские турагентства заявляют о "серьезных экономических трудностях" и просят изменить закон "О туризме"

30.07.2018 15:32 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 30 июля. Белорусские турагентства подготовили коллективное обращение на имя министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, в котором заявляют, что столкнулись с серьезными экономическими трудностями и просят внести изменения и дополнения в закон "О туризме".

Под письмом, которое опубликовано на сайте Республиканского союза туристических организаций (РСТО), уже подписались руководители 45 туристических агентств Беларуси. Сбор подписей проходит в Минске, Гомеле, Пинске (Брестская область), Жлобине (Гомельская область), Витебске и Могилеве.

Как отмечают авторы письма, сегодня турагентства, работающие в Беларуси, столкнулись с серьезными экономическими трудностями, в том числе в связи с аннулированием туров крупным российским туроператором "Натали Турс".

"К сожалению, ни один туристический оператор на рынке Беларуси не может дать стопроцентную гарантию того, что в ближайшее время не станет банкротом, так как наша сфера очень подвержена влиянию внешних политических, климатических и экономических факторов", — говорится в письме. Его авторы подчеркивают, что "в такой плачевной ситуации" туристические агентства оказались в связи с пробелами в законодательстве, а именно в законе "О туризме", и считают необходимым внести в него поправки, которые позволили бы защитить как граждан, так и агентства от действий недобросовестных туроператоров.

Особенно важно, считают авторы обращения, уделить внимание защите прав турагентств в связи с тем, что госорганы чаще всего встают на сторону потребителей, а такие организации, как РСТО и Республиканский союз туриндустрии, лоббируют интересы туристических операторов, которые входят в состав данных организаций. "Соответственно, только туристические агентства остаются самым незащищенным и уязвимым звеном в цепи между туроператором и туристом", — говорится в документе.

Турагентства предлагают ввести механизмы обязательного страхования ответственности туроператоров, а также государственного страхового фонда по примеру Польши, Литвы и России. Отмечается, что в этих странах клиенты имеют стопроцентную гарантию покрытия расходов на поездку в случае банкротства туроператора.

Предлагается также дифференцировать размер страховых взносов для туроператоров согласно объему оказываемых услуг, чтобы сумма страхового покрытия полностью компенсировала убытки в случае банкротства, а также была подъемной не только для представительств крупных туристических операторов, но и для более мелких белорусских туроператоров. Кроме того, нужно разграничить ответственность туроператоров и турагентств перед третьими лицами, отрегулировать ответственность иностранного туроператора на территории Беларуси — через регистрацию и подписание договора ответственности туроператоров с Минспорта Беларуси. При этом все документы должны быть в открытом доступе. Необходимо также расширить полномочия Минспорта, предоставив ему право проверять дееспособность туроператора, наличие у него страхового фонда.

За последний месяц о прекращении деятельности заявили несколько туроператоров. Российская компания "Натали Турс" сообщила об отмене с 30 июня чартерных программ в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. 4 июля компания объявила, что аннулирует заказы по 30 сентября включительно. Пострадало около 400 белорусских туристов, которые купили путевки у "Натали Турс".

О приостановке с 2 июля летних чартерных программ в Болгарию и Черногорию сообщил российский туроператор "Аврора-БГ". С 6 июля отменил все забронированные туры в Египет белорусский туроператор "Скай Флай Трэвел".
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 30 июля. Белорусские турагентства подготовили коллективное обращение на имя министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, в котором заявляют, что столкнулись...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Национальный аэропорт Минск впервые обслужил более полумиллиона пассажиров за месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика