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МАРТ придумал, как бороться с ценовыми сговорами

30.07.2018 17:40 — Новости Экономики | БДГ  
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МАРТ будет выносить предупреждения при недобросовестном ценообразовании.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сможет выносить предупреждения, чтобы не допускать, в том числе, ценовых сговоров. 

Об этом сообщила начальник юридического управления МАРТ Татьяна Парейко, сообщает БЕЛТА.

Представитель ведомства прокомментировала вступление в силу 3 августа новой редакции закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". 

Документ предусмотривает превентивные и разъяснительные меры реагирования антимонопольного органа на возможные нарушения антимонопольного законодательства. Такими мерами являются предостережение и предупреждение. 

"Превентивные меры позволяют пресекать нарушения без длительного процесса антимонопольного расследования. Нормы закона заработают с 3 августа, думаю, мы будем достаточно широко пользоваться новым инструментом", - пояснила Татьяна Парейко. 

Новый механизм может применяться в ситуациях, похожих на случай с резким ростом цен на мясо птицы, который сейчас расследуется МАРТ. Если субъект не прислушается к предупреждению, по новому закону за невыполнение решений антимонопольного органа он будет нести административную ответственность.

Напомним, что  ранее МАРТом принято решение провести антимонопольное расследование и выяснить, почему семь крупнейших производителей одномоментно подняли цены на мясо птицы без видимых причин, а также отменили скидки на данный продукт. В ведомстве не исключают ценовой сговор и намерены разобраться с ситуацией.

 
 
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МАРТ будет выносить предупреждения при недобросовестном ценообразовании. Министерство антимонопольного регулирования и торговли сможет выносить...
 
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