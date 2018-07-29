В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Роботизация сварки С 19 по 22 июня 2018 года в Мюнхене прошла выставка Automatica 2018, на которой с докладом выступили представители Международной федерации робототехники. По данным экспертов,...

С 19 по 22 июня 2018 года в Мюнхене прошла выставка Automatica 2018, на которой с докладом выступили представители Международной федерации робототехники. По данным экспертов, в 2017 году мировые продажи промышленных роботов составили 380550 единиц, что на 29 процентов выше результата 2016 года. Технологии наиболее востребованы в автомобилестроении. За год в этом сегменте продано 125200 манипуляторов, что на 21 процент больше в сравнении с 2016 годом. Автоматизация завоевывает и другие отрасли. Существенный, на 27 процентов, рост продаж показала электротехническая промышленность. Но для самых продвинутых предприятий роботизация не новое веяние. Группа компаний IEK уже несколько лет применяет роботизированную сварку на стратегической производственной площадке в городе Ясногорске Тульской области. С ее помощью производят электротехническую продукцию. Корпуса щитового оборудования и металлические лотки.Сегодня сваркой занят каждый пятый промышленный робот. Традиционно автоматизированные комплексы используются при изготовлении рам автомобилей. Швы получаются тонкие, без пробелов. Из-за высокой точности и качества мы решили перенять технологию и автоматизировать сварку на линиях по произодству сборно-разборных металлокорпусов, корпусов распределительных пунктов, кабеленесущих систем, комментирует Сергей Федулов, технический директор производственного предприятия IEK GROUP в Тульской области.В результате покупатель получает не только эстетически привлекательную, но и гарантированно безопасную продукцию. Все соединения герметичные, с идеальной геометрией. Качество сварки предсказуемо высокое во всех типах продукции. Основу роботизированного комплекса составляют манипулятор и контроллер.В контроллер оператор загружает программу с заданной траекторией и режимами работы исполнительных механизмов. Человеческий фактор при изготовлении оболочек и металлоконструкций минимизирован. Вероятность выпуска бракованных изделий нулевая. Робот сваривает детали по запрограммированному циклу, точность и корректность исполнения контролируется специальными датчиками.Внедрение промышленных роботов положительно влияет на общую эффективность работы. Существенно увеличивается производительность и скорость сварки. Таким образом, за единицу времени на заводе обрабатывается большее число заказов, растет его производственная мощность. Ежегодно с конвейеров ясногорского предприятия IEK GROUP сходит около тысячи наименований продукции и свыше полутора миллионов штук металлокорпусов.В целом же автоматизированный процесс сварки говорит о высокой технологичности предприятия. Ведь внедрение промышленных роботов возможно только в том случае, если остальные производственные линии оснащены современным оборудованием, позволяющим делать заготовки и детали без дефектов.Также при автоматизации сварки возрастают требования к квалификации персонала. Необходимы знания в области числового программного управления, способность читать конструкторскую документацию и объединять все детали в правильную пространственную структуру. В результате профессионализм операторов положительно сказывается на качестве выпускаемой продукции.Несмотря на наличие прогрессивных заводов, Россия только встает на путь автоматизации. На 10 тысяч сотрудников любого производственного предприятия страны приходится всего три промышленных робота, в то время как в среднем по миру эта цифра равна 69, а в лидирующих по уровню дигитализации странах 100.В ближайшие годы Минпромторг России ожидает от промышленности роста уровня развития технологий и инноваций на 4-4,5 процента при среднемировых темпах 3,5 процента. Вероятно, появится еще больше роботизированных линий на предприятиях разных отраслей.www.iek.ru