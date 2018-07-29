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ECL инвестирует в модернизацию парка машин

30.07.2018 14:10 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Британский подрядчик ECL Civil Engineering, специализирующийся на производстве земляных работ, купил 30 новых гусеничных экскаваторов JCB на сумму более 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Это 20 средних экскаваторов JCB 57C-1 и 10 экскаваторов JS130. Новые 5,7-тонные модели с традиционным хвостовым свесом были отобраны после пробного и оценочного периода в прошлом году. Что же касается 13-тонных моделей, то они дополнили уже изрядное количество машин JCB JS130, ранее входивших в парк ECL. Директор ECL по строительству Стив Тайсо подчеркивает, что компания выбирает JCB, стремясь получить полное решение. Это и качество машин, и варианты гарантии и финансирования. А также давние контракты на отношения и услуги, которые ECL поддерживает с Watling JCB. Мы оценили JCB 57C-1 на площадке, прежде чем делать такие значительные инвестиции, и были очень впечатлены машиной. Это высокопроизводительная машина с низким уровнем обслуживания, которая отлично подходит для наших операторов, говорит Стив Тайсо.

Принципиально конструкция новой кабины гидравлического экскаватора JCB 57C-1 та же, что и у более крупной 10-тонной машины JCB. Однако кабина на 18 процентов просторнее и обеспечивает на 11 процентов большую видимость, что увеличивает как комфорт, так и безопасность на стройплощадке. В числе других ключевых особенностей 500-часовые интервалы смазки, 9 процентов добавленной мощность для вытаскивания ковша и 5 процентов дополнительной высоты выгрузки.

www.eclcivils.co.uk
 
 
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Британский подрядчик ECL Civil Engineering, специализирующийся на производстве земляных работ, купил 30 новых гусеничных экскаваторов JCB на сумму более 1,5 миллиона фунтов...
 
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