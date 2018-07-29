В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ECL инвестирует в модернизацию парка машин Британский подрядчик ECL Civil Engineering, специализирующийся на производстве земляных работ, купил 30 новых гусеничных экскаваторов JCB на сумму более 1,5 миллиона фунтов...

Британский подрядчик ECL Civil Engineering, специализирующийся на производстве земляных работ, купил 30 новых гусеничных экскаваторов JCB на сумму более 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Это 20 средних экскаваторов JCB 57C-1 и 10 экскаваторов JS130. Новые 5,7-тонные модели с традиционным хвостовым свесом были отобраны после пробного и оценочного периода в прошлом году. Что же касается 13-тонных моделей, то они дополнили уже изрядное количество машин JCB JS130, ранее входивших в парк ECL. Директор ECL по строительству Стив Тайсо подчеркивает, что компания выбирает JCB, стремясь получить полное решение. Это и качество машин, и варианты гарантии и финансирования. А также давние контракты на отношения и услуги, которые ECL поддерживает с Watling JCB. Мы оценили JCB 57C-1 на площадке, прежде чем делать такие значительные инвестиции, и были очень впечатлены машиной. Это высокопроизводительная машина с низким уровнем обслуживания, которая отлично подходит для наших операторов, говорит Стив Тайсо.Принципиально конструкция новой кабины гидравлического экскаватора JCB 57C-1 та же, что и у более крупной 10-тонной машины JCB. Однако кабина на 18 процентов просторнее и обеспечивает на 11 процентов большую видимость, что увеличивает как комфорт, так и безопасность на стройплощадке. В числе других ключевых особенностей 500-часовые интервалы смазки, 9 процентов добавленной мощность для вытаскивания ковша и 5 процентов дополнительной высоты выгрузки.www.eclcivils.co.uk