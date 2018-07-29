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Эйсмонт назвала "бредом" сообщения об инсульте у Лукашенко
30.07.2018 18:21 — Новости Экономики | Tut.by
Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала бредом появившееся
«Могу ответить на это только словом «бред», — сказала Эйсмонт.
Ранее украинское издание «Деловая столица» со ссылкой на свои источники в журналистских кругах Беларуси сообщило о том, что Александр Лукашенко был госпитализирован с инсультом.
Поводом для таких слухов стало то, что президент Беларуси отказался от посещения ранее запланированных мероприятий. Например, его ожидали 24 июля на
Тем не менее, 26 июля Лукашенко провел совещание по вопросам госслужбы, а 28 июля
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Ранее украинское издание "Деловая столица" со ссылкой на свои источники в журналистских кругах Беларуси сообщило о том, что Александр Лукашенко был...
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