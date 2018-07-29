Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала бредом появившееся на одном из украинских сайтов сообщение о том, что белорусский лидер перенес инсульт. Об этом она заявила в понедельник корреспонденту ТАСС .

«Могу ответить на это только словом «бред», — сказала Эйсмонт.

Ранее украинское издание «Деловая столица» со ссылкой на свои источники в журналистских кругах Беларуси сообщило о том, что Александр Лукашенко был госпитализирован с инсультом.

Поводом для таких слухов стало то, что президент Беларуси отказался от посещения ранее запланированных мероприятий. Например, его ожидали 24 июля на открытии чемпионата мира по вертолетному спорту, но Александр Лукашенко на нем не появился. 27 июля белорусский президент должен был посетить Гомель и открыть детскую областную больницу . В этот день в Гомель прибыла охрана президента и журналистский пул президента, включая телевидение.

Тем не менее, 26 июля Лукашенко провел совещание по вопросам госслужбы, а 28 июля состоялась его встреча с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином. На видео президент выглядел бодрым и здоровым.