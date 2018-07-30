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В Витебской области появятся магазины сети "Санта"
31.07.2018 07:09 — Новости Экономики | Tut.by
ООО «Санта Ритейл» заключило 11 инвестиционных договоров на строительство новых магазинов в Витебской области на общую сумму около 12,6 млн рублей,
Компания построит два магазина в Орше, по одному — в Барани (Оршанский район), Поставах, Ушачах, Докшицах, Новополоцке, Шарковщине, Лиозно, Миорах и агрогородке Светлосельский (Шумилинский район).
В среднем общая площадь каждого магазина составит около 800 кв. м. Некоторые магазины начнут строить уже в этом году. Но в основном работы запланированы на 2019−2020 годы.
Не исключено, что «Санта Ритейл» и облисполком заключат дополнительные инвестдоговоры на строительство магазинов сети в других райцентрах региона.
До этого магазин этой сети на Витебщине был представлен в областном центре.
«Санта Ритейл» — розничное подразделение группы компаний «Санта» Александра Мошенского, основными активами которого являются производство молочной и рыбной продукции — «Савушкин продукт» и «Санта Бремор». В сеть входит 80 магазинов в Беларуси. В начале 2018 года
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ООО "Санта Ритейл" заключило 11 инвестиционных договоров на строительство новых магазинов в Витебской области на общую сумму около 12,6 млн рублей.
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