ООО «Санта Ритейл» заключило 11 инвестиционных договоров на строительство новых магазинов в Витебской области на общую сумму около 12,6 млн рублей, сообщает агентство «ПраймПресс».

Компания построит два магазина в Орше, по одному — в Барани (Оршанский район), Поставах, Ушачах, Докшицах, Новополоцке, Шарковщине, Лиозно, Миорах и агрогородке Светлосельский (Шумилинский район).

В среднем общая площадь каждого магазина составит около 800 кв. м. Некоторые магазины начнут строить уже в этом году. Но в основном работы запланированы на 2019−2020 годы.

Не исключено, что «Санта Ритейл» и облисполком заключат дополнительные инвестдоговоры на строительство магазинов сети в других райцентрах региона.

До этого магазин этой сети на Витебщине был представлен в областном центре.

«Санта Ритейл» — розничное подразделение группы компаний «Санта» Александра Мошенского, основными активами которого являются производство молочной и рыбной продукции — «Савушкин продукт» и «Санта Бремор». В сеть входит 80 магазинов в Беларуси. В начале 2018 года сообщалось , что «Санта» планирует выйти в число ведущих ритейлеров в Беларуси и открыть в этом году около 30 новых торговых точек.